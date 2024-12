Lens ‍: Une offre de l’OM, il botte en touche

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

L’été dernier, le nom de Brice Samba a été évoqué à l’OM avant que le club phocéen ne jette finalement son dévolu sur Geronimo Rulli quelques jours avant la reprise du championnat.

La quête de la perle rare au poste de gardien de but a occupé l’Olympique de Marseille durant une partie du mercato l’été dernier. Roberto De Zerbi a rapidement fait savoir à ses dirigeants qu’il ne comptait pas sur Pau Lopez, lequel a été prêté à Gérone en Espagne. A quelques jours de la reprise de la Ligue 1, l’OM n’avait pas encore fait son choix et le nom de Brice Samba revenait avec insistance. Le club phocéen a finalement misé sur Geronimo Rulli et l'international argentin a réalisé une première partie de saison exceptionnelle dans la cité phocéenne. Maintenant que son potentiel retour à Marseille n’est plus d’actualité, Brice Samba a évoqué dans les colonnes de L’Equipe ce qu’il en était vraiment ces derniers mois.

Mais en tant que capitaine du RC Lens, l’international français n’a pas vendu la mèche au sujet d’une potentielle offre de l’OM pour le faire venir. « Des trucs ont été dits. Après, c’est derrière moi. Là, c’est le futur que je vois, le prochain entraînement. Pour le reste, il faut poser la question au club. Peut-être qu’ils ont eu des offres dont je n’étais pas au courant (rires) » s’est amusé Brice Samba, qui refuse clairement de tout dire au sujet de son avenir et des potentielles discussions avec l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato. Le natif de Linzolo n’a de toute façon aucun intérêt à être trop bavard, car il sait désormais que l’OM ne cherchera plus de gardien avant un bon moment au vu des prestations de Geronimo Rulli.