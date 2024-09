Lens ‍: Un spécialiste a enfin trouvé le problème au coeur de Danso

Dans : Lens.

Par Alexis Rose

Écarté des terrains depuis l’échec de sa visite médicale du côté de l’AS Roma, Kevin Danso va bientôt subir une intervention chirurgicale au coeur avant de reprendre la compétition au mois d’octobre. Une bonne nouvelle pour Lens.

Dans l’ombre depuis son non-transfert à l’AS Roma, Kevin Danso va bientôt revenir sur le devant de la scène en Ligue 1, au grand bonheur de tous les supporters lensois, qui vont retrouver leur roc autrichien pour la suite de la saison. En effet, selon le journal autrichien Kronen Zeitung, Danso sera de nouveau opérationnel à la mi-octobre pour les matchs de la Ligue des Nations. Mais avant cela, le défenseur central aura repris les matchs avec Lens après une petite intervention chirurgicale au coeur.

Danso bientôt opéré du coeur

.

𝐂'𝐞𝐬𝐭 𝐎𝐊 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐊𝐞𝐯𝐢𝐧 𝐃𝐚𝐧𝐬𝐨.

𝐑𝐞𝐭𝐨𝐮𝐫 𝐚 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧

𝐞𝐧 𝐨𝐜𝐭𝐨𝐛𝐫𝐞



La presse autrichienne annonce :



« l’alerte est désormais levée. Danso a seulement une cicatrice inoffensive au niveau du cœur, qui doit être sclérosée par une… pic.twitter.com/bLLvDJbMK8 — Racing (@Racing7862_) September 22, 2024

En août dernier, Danso devait être transféré à l’AS Roma dans le cadre d’un accord de 25 millions d’euros, sauf que le joueur de 26 ans avait finalement été recalé à la visite médicale pour un problème au coeur observé lors d’examens médicaux cardiaques poussés. Suite à de multiples consultations avec des spécialistes venus d’Italie, de Suisse, d'Autriche et de France, Danso n’avait pas réussi à avoir un diagnostic clair sur l’état de son coeur. Il a donc décidé d’aller voir le « meilleur » cardiologue de la Premier League, qui a détecté une cicatrice mineure et inoffensive sur son cœur. Cette dernière nécessite une petite intervention chirurgicale, qui aura lieu la semaine prochaine pour Danso. L’international autrichien devrait ensuite vite pouvoir reprendre le chemin de l’entraînement jusqu’à sa reprise des matchs en octobre. De quoi faire plaisir aux Sang et Or, qui vont donc retrouver l’un des piliers de leur défense pour viser le plus haut possible en Ligue 1.