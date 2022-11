Lens plus fort que l’OM et l’OL, nouvelle terreur sur la Ligue 1

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Mal embarqué face à Clermont samedi après-midi, Lens s’est finalement imposé et a conforté sa deuxième place derrière le PSG.

Deuxième de Ligue 1 avec cinq points d’avance sur Rennes, le RC Lens réalise un début de saison exceptionnel sous la houlette de son entraîneur Franck Haise. Déjà spectaculaire l’an passé, Lens confirme et semble avoir acquis une certaine maturité qui lui permet aussi de gagner des matchs dans lesquels les coéquipiers de Seko Fofana sont moins flamboyants. Résultat des courses : les Sang et Or sont deuxièmes et ont autant de retard sur le PSG que d’avance sur l’OM par exemple. Consultant pour RMC et Prime Video, Mathieu Bodmer estime que cette saison peut être la bonne pour Lens afin d’accrocher une qualification européenne. Et le club nordiste peut se mettre à rêver de la Ligue des Champions selon Bodmer, qui affirme que pour l’instant, Lens est indéniablement la seconde meilleure équipe de Ligue 1 derrière Paris.

Bodmer très confiant pour Lens

« Ils ont appris des deux dernières saisons où, sur la fin ils s’étaient un peu écroulés. Là, ils prennent de l’avance et quand ce n’est pas l’un qui joue c’est celui qui rentre qui marque des buts. Je ne vois pas ce qui peut aujourd’hui arrêter le RC Lens. Quand vous gagnez tous vos matches à domicile, vous prenez forcément beaucoup d’avance sur tout le monde. Ils sont aussi capables de faire des coups à l’extérieur, comme dernièrement à Marseille. Aujourd’hui, c’est clairement la deuxième équipe du championnat » a analysé Mathieu Bodmer, pour qui des équipes telles que Rennes, Marseille, Monaco ou encore Lyon auront bien du mal à refaire leur retard sur le RC Lens lors de la seconde partie de saison en Ligue 1. Plus que jamais, les supporters lensois peuvent se mettre à rêver d’une deuxième partie de saison en boulet de canon et d’une qualification en Europe en mai prochain.