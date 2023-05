Lens : Fofana ciblé, l’autre enjeu de la lutte contre l’OM

Dans : Lens.

Par Eric Bethsy

Déjà intéressé l’été dernier, le Milan AC va revenir à la charge pour Seko Fofana. Encore une épreuve difficile pour le Racing Club de Lens qui va tenter de conserver son milieu de terrain. Et pour y parvenir, rien de mieux qu’une qualification directe en Ligue des Champions.

Le Milan AC a vraiment un faible pour les talents de Ligue 1. Une fois de plus, les Rossoneri ont un regard attentif sur les meilleurs joueurs de notre championnat, et plus précisément sur Seko Fofana. Rappelons que le club lombard avait déjà tenté d’attirer le milieu du Racing Club de Lens l’été dernier. Mais l’international ivoirien avait finalement prolongé son contrat jusqu’en 2025. Suffisant pour mettre un terme au feuilleton de manière provisoire.

Car selon les informations de Tuttosport, le Milan AC n’a pas abandonné l’idée de recruter Seko Fofana. Le profil du Lensois, comparé à celui de Franck Kessié, qui avait quitté les Milanais libre en juin dernier, plaît beaucoup à la direction italienne. D’autant que l’ancien joueur de l’Udinese connaît déjà la Serie A et n’aurait aucun mal à s’y adapter. Le quotidien transalpin voit tout de même un sérieux obstacle sur ce dossier.

En effet, le Racing Club de Lens réclamerait entre 25 et 30 millions d’euros pour son capitaine. Un montant élevé pour le Milan AC, dont les propriétaires de RedBird seraient réticents à l’idée de miser plus de 20 millions d’euros sur un joueur de 28 ans. Il est vrai que la perspective de réaliser une plus-value semble très faible. De plus, Seko Fofana ne réalise pas sa meilleure saison.

La fin de saison décisive ?

Le milieu de terrain a été décisif dans les récentes victoires contre l’Olympique de Marseille (2-1) et le Stade de Reims (2-1). Mais ses performances ont manqué de régularité sur l’ensemble de l’exercice. Lens ne baissera pas pour autant ses exigences. Le coach Franck Haise et ses dirigeants voudront garder Seko Fofana, sachant qu’une deuxième place de Ligue 1 serait un bel argument pour le retenir. De son côté, l’actuel cinquième de Serie A n’est pas du tout certain de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine.