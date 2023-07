Lens doit se laisser dépouiller tranquillement, il le demande

Dans : Lens.

Par Adrien Barbet

Auteur d'une saison excellente avec le RC Lens, Lois Openda a logiquement tapé dans l'œil de plusieurs écuries européennes. Le RB Leipzig tente de faire plier les Lensois qui se montrent gourmands pour laisser partir leur pépite.

Avec le départ de Christopher Nkunku, le RB Leipzig doit trouver un nouvel attaquant. Le club allemand a perdu son meilleur joueur mais a désormais les moyens pour investir sur le marché des transferts. Lois Openda est clairement la piste la plus concrète pour prendre le relai du Français. Néanmoins, le RC Lens ne souhaite pas lâcher son buteur belge contre moins de 50 millions d'euros. Openda est déjà d'accord pour rejoindre Leipzig, il ne manque plus que l'aval des Sang et Or pour que ce transfert se finalise. Pour Walid Acherchour, Lens fait trop durer les négociations et pourrait s'en mordre les doigts alors que Leipzig propose une énorme offre pour s'offrir les services du troisième meilleur buteur de la Ligue 1 sur l'exercice 2022/2023 (21 buts inscrits).

Lens joue avec le feu sur le transfert d'Openda à Leipzig

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Racing Club de Lens (@rclens)

« Le feuilleton commence à durer. On en parle depuis mi-juin. Là je trouve que ça commence à durer. Il a une grosse marge de progression. 21 ans, attaquant belge, 21 buts en Ligue 1. Ça ne doit pas être donné pour n'importe quel club européen. Maintenant attention, je vois des offres de 40, 45, 50 millions d'euros. Il va falloir accepter ces offres-là. C'est une très belle affaire pour un club qui doit continuer de se structurer, de passer des paliers. Avec cet argent, ils sont en capacité de le remplacer. Attention au RC Lens de ne pas jouer avec le feu sur la surenchère avec Leipzig parce que 45, 50 millions, c'est déjà énorme » a déclaré le chroniqueur dans l'émission After Foot sur RMC Sport qui estime que Lens doit arrêter de se montrer trop gourmand et doit se laisser dépouiller car cette probable vente de Lois Openda permettra d'améliorer d'autres secteurs de jeu et même, de trouver un remplaçant au Belge. Lens a les cartes en main, même si le départ imminent de Seko Fofana vers l'Arabie Saoudite, en plus de celui d'Openda, inquiète légitimement les supporters.