Lens dit adieu à 20 millions d'euros

Dans : Lens.

Par Eric Bethsy

Non retenu par le Racing Club de Lens, Kevin Danso avait l’opportunité de filer en Angleterre. Wolverhampton avait fait du défenseur central sa priorité cet hiver. Mais l’international autrichien a finalement refusé l’offre des Wolves qui se sont rabattus sur un autre talent de Ligue 1.

Sous la pression de son propriétaire Joseph Oughourlian, le Racing Club de Lens doit enregistrer des ventes cet hiver. L’entraîneur Will Still peut s’attendre à perdre des cadres d’ici la fermeture de ce mercato. Mais pour le moment, le Belge profite de rebondissements pour garder ses hommes forts. Alors que le gardien Brice Samba semblait prendre la direction de Rennes, le club artésien a finalement annulé son transfert, quitte à faire une croix sur les 15 millions d’euros promis par les Rouge et Noir. Et ce n’est pas la seule recette disparue du côté de Lens.

Danso a refusé Wolverhampton. Il était leur priorité. — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 4, 2025

Déjà passé proche d’un départ à la Roma l’été dernier, jusqu’au problème identifié lors de sa visite médicale, Kevin Danso n’est toujours pas retenu par ses dirigeants. Wolverhampton pensait en profiter pour l’attirer. Selon les informations de Foot Mercato, le défenseur central de 26 ans était même la priorité des Wolves. Mais l’international autrichien a fini par refuser la proposition de l’écurie de Premier League. Kevin Danso aurait-il reçu d’autres offres plus intéressantes ?

Agbadou profite du refus de Danso

En tout cas, Wolverhampton n’a pas perdu de temps. Recalée par le Lensois, la formation anglaise s’est immédiatement rabattue sur Emmanuel Agbadou. Le défenseur central du Stade de Reims devrait traverser la Manche dans le cadre d’un transfert estimé à 20 millions d’euros. Une belle affaire pour le club rémois, mais aussi pour l’international ivoirien qui passera d’un salaire à 75 000 par mois à 60 000 euros… par semaine ! Le natif d’Abidjan peut donc remercier Kevin Danso pour ce beau cadeau dès le début de l'année.