Lens malmené dans ce dossier à 10 ME

Par Corentin Facy

En quête de renforts offensifs lors de ce mercato hivernal, Lens a flashé sur Cyriaque Irié, brillant en Ligue 2 avec Troyes cette saison.

Très actif dans le sens des départs comme dans celui des arrivées lors de ce mois de janvier, le RC Lens n’a pas abandonné l’idée de renforcer son secteur offensif. Will Still a clairement fait savoir à ses dirigeants qu’il attendait au moins un ailier pour compléter son effectif et plusieurs pistes sont explorées par la direction des Sang et Or. Depuis plusieurs jours, la plus sérieuse semble être celle menant à Cyriaque Irié, l’ailier droit de 19 ans évoluant à Troyes. Malgré les difficultés du club aubois (15e de Ligue 2), Cyriaque Irié parvient à tirer son épingle du jeu et a déjà inscrit 6 buts et délivré 2 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.

Troyes veut faire cracher Lens

🔎 𝗟𝗔 𝗦𝗖𝗢𝗨𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗕𝗢𝗫 - 𝗖𝗬𝗥𝗜𝗔𝗤𝗨𝗘 𝗜𝗥𝗜𝗘 🇧🇫🇨🇮



Cyrique Irié, la comète qui brille en Ligue 2 ☄️



🇫🇷 ESTAC

📍 Ailier droit

📆 2005



🧵 Rapport d'observation et data !



✏️ @LukaMarrey pic.twitter.com/zlDx4YJcI9 — Box To Box (@boxtobox7_) January 24, 2025

Des performances qui ont tapé dans l’oeil de Lens selon Foot Mercato. Les négociations sont en cours entre les deux clubs mais n’ont pas encore abouti à un accord puisque la dernière proposition lensoise, estimée par le média spécialisé à 7,5 millions d’euros plus 2,5 millions d’euros de bonus, a été refusée. « Troyes réclame un montant plus important » pour son joueur et souhaite profiter de l’intérêt de Leicester pour faire monter les enchères. On ignore pour l’instant si Lens craquera et soumettra une nouvelle offre revue à la hausse alors que le mercato se termine le 3 février prochain et que Will Still a bien l’intention d’accueillir au moins un attaquant dans les dix jours à venir.