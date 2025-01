Lens ‍: Danso à Fenerbahce, c’est fini ‍!

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Les négociations entre le RC Lens et le club turc de Fenerbahce ont échoué en ce qui concerne le transfert de Kevin Danso.

Ces dernières heures, Lens s’est rapproché d’un accord avec Manchester City pour le transfert d’Abdukodir Khusanov. Une opération colossale qui pourrait rapporter près de 50 millions d’euros aux Sang et Or. Kevin Danso est lui aussi un candidat au départ cet hiver et depuis plusieurs jours, Lens négociait le transfert de son international autrichien avec le club turc de Fenerbahce. Mais d’après les informations de Foot Mercato, les négociations ont pris fin sur un échec entre Lens et Fenerbahce.

❌Le RC Lens a refusé l'offre de 16 M€ du Fenerbahce pour Kevin Danso.



En effet, le club turc a proposé 16 millions d’euros pour s’attacher les services du roc lensois, une offre rejetée par le RC Lens. Après avoir perdu Brice Samba et Abdukodir Khusanov, Will Still a demandé à conserver Kevin Danso et il pourrait obtenir gain de cause auprès des dirigeants. Une chose est en tout cas certaine, Fenerbahce ne reviendra pas à la charge avec une offre améliorée, le club turc ayant prévenu le RC Lens qu’il ne montrait pas au-delà des 16 millions d’euros. Un joli transfert passe donc sous le nez du Racing, qui semble néanmoins garder un peu d’ambition et qui envisage de conserver Kevin Danso pour cette seconde partie de saison en Ligue 1.