Lens : Chelsea, City, c’est la folie Jonathan Clauss

Cet été, le RC Lens a eu le nez creux en s’offrant Jonathan Clauss en provenance de l’Arminia Bielefeld pour zéro euro.

Pour sa première saison en Ligue 1, le latéral droit français cartonne avec trois buts et six passes décisives au compteur. Du haut de ses 28 ans, Jonathan Clauss explose sur le tard et ses qualités sautent aux yeux de l’Europe du football… à tel point que de véritables cadors s’intéressent à lui dans l’optique du prochain mercato. A en croire les informations de Kicker, le défenseur droit du RC Lens a tapé dans l’œil de Chelsea, de Manchester City ainsi que du FC Séville grâce à ses prestations abouties et à sa régularité sans failles.

Un club turc dont le nom n’a pas filtré est également sur les rangs pour accueillir Jonathan Clauss, qui ne devrait de toute façon pas retenir cette piste pour la suite de sa carrière. L’idée de découvrir un grand club au sein d’un championnat majeur le séduit, et le RC Lens ne s’y opposera pas. Il faudra en revanche payer le juste prix pour s’octroyer les services de Jonathan Clauss lors du mercato estival. A en croire le journal allemand, les dirigeants nordistes attendent entre 6 et 10 ME pour vendre l’un de leur meilleur joueur. Reste maintenant à voir qui de Séville, de Manchester City ou de Chelsea passera concrètement à l’offensive en premier, et quel club a les faveurs de Jonathan Clauss…