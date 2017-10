Lens : Baup se propose pour sauver les Sang et Or !

Dans : Lens, Ligue 2.

Nommé fin septembre manager sportif du Racing Club de Lens, Eric Roy a décidé de maintenir Eric Sikora à la tête de l’équipe professionnelle de l’actuel 18e de Ligue 2. Néanmoins, France Football indique que l’ancien consultant de BeIN Sports a reçu de nombreuses candidatures pour le poste d’entraîneur du RCL.

Parmi ces candidatures, il y aurait celle d’un certain Elie Baup. Egalement consultant pour la chaîne qatarie, l’ancien coach de l’OM n’a pas retrouvé de poste depuis qu’il a quitté la cité phocéenne en 2013. Et visiblement, cela commence sérieusement à le démanger. Reste à savoir si l’expérience et le pragmatisme de l’ancien coach de Toulouse pourraient séduire Eric Roy dans les prochaines semaines…