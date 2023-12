Lens a été nul, mais il y avait une bonne excuse

Dans : Lens.

Par Claude Dautel

Le RC Lens n'a pas brillé vendredi soir contre Montpellier. A quelques jours d'un match décisif en Ligue des champions, Franck Haise pense avoir une explication.

Le Racing Club de Lens n’a pas pris de but, et continue sa série d’invincibilité en Ligue 1, les Sang et Or n’ayant plus été battus en Championnat depuis la défaite contre Metz à Bollaert (0-1) le 16 septembre dernier. Si Franck Haise a rappelé ces statistiques au moment de commenter la prestation de son équipe face à Montpellier, l’entraîneur lensois a tout de même reconnu que la copie rendue par Brice Samba et ses coéquipiers à la Mosson n’était pas à la hauteur de ses attentes. S’il ne veut pas viser tel ou tel joueur, Haise sait que cette rencontre de Ligue 1 arrive dans un contexte particulier et qu’il ne faut pas en tirer des conclusions définitives. Oui, Lens n’a pas été bon, mais le match européen qui se jouera mardi à Bollaert hante probablement déjà les esprits.

Lens pense déjà à Séville

😳 Franck Haise : "Ce point est la seule bonne nouvelle de la soirée."



Les mots forts du coach lensois après la prestation globale de ses joueurs.#MHSCRCL pic.twitter.com/sLSWuVBVtH — Prime Video Sport France (@PVSportFR) December 8, 2023

Franck Haise reste donc serein, en espérant que son équipe ne soit pas en train de vivre un trou d’air. « Je crois qu’on n’a pas fait un grand match, loin de là. Il a manqué beaucoup de choses dans ce match, à commencer par la justesse. Et quand vous n’êtes pas bons, en tout cas pas à votre niveau, prendre un point, il faut se contenter. C’est peut-être la seule bonne nouvelle de la soirée. Il n’y a pas beaucoup d’endroits où j’ai trouvé l’équipe plutôt bonne. On est passé à côté de notre sujet. Je ne sais pas si la tête était déjà au match de mardi en Ligue des champions. Mais ce qui est certain, c’est qu’il faudra rendre une autre copie que celle-ci pour espérer quelque chose mardi contre Séville. Je pense qu’on fera forcément un autre match, mais malgré tout, il va falloir vraiment faire un autre match parce qu’on est loin de ce qu’on peut donner sur beaucoup d’aspects. On voudra montrer un autre visage du RC Lens mardi », a prévenu l'entraîneur du RC Lens.