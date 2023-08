Lens a 20.000 abonnés sur une liste d'attente

Dans : Lens.

Par Claude Dautel

Le RC Lens reçoit le Stade Rennais dimanche soir dans un match entre prétendants au podium de Ligue 1. Le Stade Bollaert-Delelis sera évidemment comble, mais ce n'est pas une surprise puisque ce sera le cas tout au long de la saison, le club croule sous les demandes d'abonnements.

Cette saison, les dirigeants lensois ont décidé de conserver les 29.000 places réservées aux abonnés, mais cela fait énormément de malheureux. Car comme l'explique ce samedi Benjamin Parrot, directeur du marketing et de la communication du vice-champion de France de Ligue 1 en titre, le RC Lens pourrait remplir son stade qu'avec des abonnés tant la demande est colossale. Au point même que le club a organisé une liste d'attente qui en France n'est devancée que par celle initiée par le Paris Saint-Germain. Pour avoir un ticket toute la saison à Bollaert, ils sont 20.000 à attendre qu'un abonné renonce à sa place. Et ils risquent d'attendre longtemps puisqu'en fin de saison passé, seuls 200 abonnements ont été libérés.

Lens à guichet fermés toute la saison

#RetourÀBollaert, J-2 🏟️



Et quand battent les cœurs, c'est tout Bollaert qui s'embrase 🌋#FierDEtreLensois pic.twitter.com/n70ZM46dm4 — Racing Club de Lens (@RCLens) August 18, 2023

Pour les dirigeants lensois, il n'est pas question de n'avoir que des abonnés à Bollaert. « Ce ne serait pas l’idéal vis-à-vis de certains supporters qui habitent loin ou de la jeune génération », précise Benjamin Parrot, qui précise que cet incroyable engouement se justifie non seulement par les performances sportives des joueurs de Franck Haise, mais aussi parce que le club a choisi de ne pas augmenter ses tarifs. En attendant, Lens-Rennes se jouera à guichets fermés, et il est acquis que les autres rencontres de Ligue 1 et de Ligue des champions se disputeront également dans un stade comble et où il sera compliqué d'acheter un ticket, le stade Bollaert-Delelis ayant une capacité de 38.000 places.