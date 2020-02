L2 : Philippe Montanier officiellement écarté par Lens

Dans : Lens.

Troisième de Ligue 2, le RC Lens a pris la décision de suspendre les fonctions de son entraîneur Philippe Montanier ce mardi midi.

Dans un communiqué publié en début d’après-midi, le club nordiste indique que c’est Franck Haise, actuel coach de la réserve, qui prend les commandes de l’équipe première. Sa mission sera de renouer avec la victoire, alors que l’année 2020 du RC Lens est pour l’instant catastrophique et que Troyes est revenu à hauteur des Sangs et Or lundi soir après le succès obtenu face à l’AJ Auxerre.