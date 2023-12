L1 ‍: Lens perd un titulaire pour deux mois

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Sorti à la mi-temps du match contre l’OL samedi, Deiver Machado va manquer les deux prochains mois de compétition à Lens.

Coup dur pour le Racing Club de Lens. En conférence de presse ce mercredi à deux jours du match contre Montpellier, Franck Haise a annoncé le forfait de Deiver Machado, touché aux adducteurs et qui sera indisponible pendant deux mois. « Cela va être un peu plus long car il va se faire opérer dans huit jours des deux adducteurs. Il y aura en gros deux mois d’absence pour ce type d’opération » a confirmé le coach lensois, qui perd un titulaire important et qui devra s’appuyer sur Massadio Haïdara pour occuper le flanc gauche de la défense lensoise durant l’absence de Deiver Machado.