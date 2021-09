L1 : Les supporters dérapent, Fred Hermel révolté !

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Un mois après l’envahissement de la pelouse de Nice contre l’OM, c’est à Lens que les supporters ont dérapé lors du derby face à Lille ce week-end.

Pour la première fois depuis 2006, Lens a gagné le derby face à Lille sur ses terres. Mais la fête a été gâchée par les supporters à la mi-temps avec de regrettables incidents qui ont retardé le coup d’envoi de la seconde période. Durant la pause, des Ultras du RC Lens sont descendus sur la pelouse pour aller en découdre avec le parcage des Lillois. Afin d’éviter le pire, les CRS sont intervenus, preuve de la gravité des incidents. De tels débordement ne sont plus possibles selon Fred Hermel, journaliste pour RMC, lequel milite pour une justice impitoyable avec les fauteurs de trouble, comme c’est notamment le cas en Espagne.

Fred Hermel veut une justice impitoyable

« On va finir avec un football sans visiteurs. Il faut que les clubs et les ultras eux-mêmes fassent le ménage. Il y aura des sanctions judiciaires des autorités mais il faut que les clubs prennent des décisions pour que ces gens soient interdits de stade à vie. Ça marche comme ça en Angleterre et en Espagne. La justice ordinaire ne suffit pas. C’est la France qui se ridiculise devant le monde entier. Quand on veut, on peut. Le Real et le Barça l’ont fait. On remplace les groupes violents par des groupes très organisés. A Madrid, ils ont monté La Grada Joven là où il y avait les Ultras Sur. Ce sont des supporters de moins de 30 ans, on vérifie leur casier judiciaire. Ce sont eux qui animent le Bernabeu, avec des billets à tarif réduit. En Espagne, on a vu ces images terribles du football français. On a l’impression qu’ils veulent se tirer une balle dans le pied » a lancé Fred Hermel, pour qui il est grand temps de ne plus avoir aucune tolérance avec les fauteurs de trouble dans les stades de foot.