L1 : Lens affole le mercato et brise le silence

Dans : Lens.

Promu, le RC Lens réalise une saison exceptionnelle et occupe la cinquième place du championnat à sept journées de l’épilogue de la Ligue 1.

En attendant de savoir si les Sang et Or disputeront une coupe d’Europe la saison prochaine, la direction lensoise s’active déjà sur le front du mercato. A en croire les informations obtenues par France Bleu Nord, trois joueurs de Ligue 1 figurent sur les tablettes du Racing Club de Lens dans l’optique de la saison prochaine. Il s’agit de Farid Boulaya (Metz), d’Yvan Neyou (Saint-Etienne) et d’Angelo Fulgini (Angers). Au vu des joueurs ciblés par Lens, il est clair que le club nordiste sera très ambitieux sur le marché des transferts l’été prochain. Cela étant, l’actuel cinquième de Ligue 1 a démenti en bloc ces informations dans un communiqué publié en ce milieu de semaine.

« Le RC Lens a pris connaissance avec étonnement de l’article de France Bleu. Il est compréhensible que les médias soient tentés de diffuser des informations sur des dossiers de recrutement en contacts avancés. Cela l’est beaucoup moins quand il s’agit de joueurs potentiellement sur des listes et ce dans un timing surprenant à sept matchs de la fin du championnat » explique le RC Lens avant de poursuivre. « La direction du club assure qu’aucun contact n’a été pris pour la saison prochaine avec un des trois joueurs cités, leur représentant ou leur club ». Et de conclure. « Le RC Lens appelle donc les différents médias, et en l’occurrence un média sérieux comme France Bleu Nord, à être le plus pertinent possible et à ne pas faire de désinformation, par respect pour le travail du club ». Voilà qui a le mérite d’être clair, alors que les supporters lensois commençaient déjà à s’emballer au vu des trois joueurs potentiellement ciblés par le club Sang-et-Or.