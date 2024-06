Hervé Koffi premier renfort du RC Lens

« Nous avons le plaisir d'officialiser la signature d’Hervé Koffi, dont le profil était scruté par notre cellule de recrutement depuis plusieurs mois. À l'approche de la fin de son contrat, le club s’est naturellement et rapidement positionné pour concrétiser son arrivée. En plus de faire preuve d'un état d'esprit exemplaire, Hervé incarne parfaitement les qualités requises d'un gardien de but moderne. Il se distingue particulièrement par son jeu au pied, ses réflexes et son explosivité. Ces dernières saisons, Hervé a acquis une expérience significative en occupant le poste de titulaire pendant quatre saisons complètes en Jupiler Pro League, ainsi qu'en représentant le Burkina Faso en sélection nationale. Son arrivée vient ainsi densifier et renforcer notre équipe de gardiens de but », a précisé Pierre Dréossi, le nouveau directeur général des Sang et Or.