10 millions d’euros pour Batshuayi, Lens envoie l’offre ‍!

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

En quête d’un avant-centre pour compenser le départ de Loïs Openda à Leipzig, le RC Lens est sur les traces de Michy Batshuayi.

A une semaine du retour de la Ligue 1, le Racing Club de Lens n’a pas encore trouvé le successeur de Loïs Openda, vendu pour plus de 40 millions d’euros au RB Leipzig mi-juillet. Levi Garcia était la priorité des dirigeants nordistes mais sauf énorme retournement de situation, l’avant-centre de l’AEK Athènes va rester en Grèce. Au cours des dernières heures, le nom de Folarin Balogun a été soufflé du côté de Lens mais la concurrence est énorme : l’Inter Milan en fait sa priorité et l’AS Monaco a débarqué sur le dossier après la rupture des ligaments croisés de Breel Embolo.

Lens envoie une offre à 10 ME pour Batshuayi

Selon les informations du journaliste turc Yağız Sabuncuoğlu, le RC Lens pourrait ainsi activer un plan de secours menant à Michy Batshuayi. Auteur d’une très belle saison avec Fenerbahçe en 2022-2023 (20 buts, 2 passes décisives), l’international belge est accessible à un prix correct dans la mesure où il sera en fin de contrat en juin 2024. Une aubaine pour Franck Haise, qui apprécie le profil de l’international belge de 29 ans. Une offre estimée à 10 millions d’euros aurait ainsi été envoyée par Lens à destination de Fenerbahçe. Parallèlement, les discussions ont démarré entre Michy Batshuayi et le club nordiste sur le plan salarial alors que le joueur bénéficiait d’un salaire estimé à 2 millions d’euros en Turquie. Avec la piste Michy Batshuayi, ancien joueur de l’OM, les Sang et Or tiennent peut-être le successeur de Loïs Openda.