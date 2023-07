Virer Diacre, la France n'avait pas le choix pour gagner le Mondial

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Wendie Renard est revenue sur son attitude et ses déclarations ayant entraîné la chute de Corinne Diacre. Pour elle, le changement de sélectionneur était indispensable pour que l'Equipe de France féminine puisse viser le titre au Mondial.

Des sourires, du calme après les tensions et les joutes verbales par voie de presse interposée. En apparence, l'Equipe de France féminine a retrouvé de la sérénité avec Hervé Renard. A moins d'un mois du Mondial en Australie et en Nouvelle-Zélande, les polémiques de l'ère Corinne Diacre semblent oubliées. Les joueuses affichent une unité et une joie de vivre qui tranchent avec l'opposition qui existait entre Corinne Diacre et les cadres du vestiaire. Le point de non-retour avait été franchi en début d'année 2023 quand, à l'initiative de Wendie Renard, certaines joueuses ont menacé de déserter la sélection pour le Mondial. En mars dernier, Diacre cédait alors sa place à Hervé Renard.

Hervé Renard en Equipe de France, c'est plus de rigueur

Quatre mois après cette éviction, Wendie Renard a été interrogée sur son « putsch » du début d'année. La capitaine française a nié avoir voulu quitter la sélection, indiquant avoir seulement exprimé un avis sur la sélectionneuse de l'époque. Cependant, elle ne regrette pas son choix car les Bleues bénéficient d'un staff plus compétent autour d'elles. Avec Hervé Renard, elle estime que l'Equipe de France a retrouvé ses chances d'être sacrée championne du Monde en Océanie.

Wendie Renard : « Tous les feux sont au vert »



Avant d'affronter l'Irlande en match amical avant la Coupe du monde, la capitaine de l'équipe de France s'est montrée enthousiaste et plutôt satisfaite de la préparation des Bleues. https://t.co/FwcoTRAkrB pic.twitter.com/9ucweJt3eI — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 5, 2023

« Le moral de l'équipe est bon. On travaille très bien, il s'est passé ce qu'il s'est passé. Je n'ai jamais pris de décision de faire quoi que ce soit. J'ai juste dit personnellement, je ne vais pas revenir sur ce qu'il s'est passé, j'avance aujourd'hui. Il fallait plus de rigueur et d'exigence pour se préparer collectivement et gagner le titre qu'on souhaite. Aujourd'hui, le nouveau coach est arrivé, on continue à travailler, cela ne signifie pas que l'étoile est déjà sur le maillot. Pour moi, il n'y a pas de risque, c'est du football, du plaisir, il faut juste mettre de la rigueur et de la détermination dans tout ce qu'on fait », a lâché la capitaine de l'Equipe de France. Des paroles fortes qui ne demandent qu'à être confirmées dans les faits. Un échec au Mondial australien et le boomerang reviendra violemment sur Wendie Renard.