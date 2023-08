Une pépite Franco-Algérienne de l'OM sanctionnée par la FFF

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Lors du tournoi de Montaigu en avril dernier, l’international U16 tricolore Enzo Sternal a célébré un but avec un message religieux. Son geste n’a pas plu à la Fédération Française de Football qui a décidé de l’écarter pour le prochain rassemblement.

Nouvelle polémique pour la Fédération Française de Football. A l’occasion du prochain rassemblement, le jeune Enzo Sternal ne pourra pas rejoindre l’équipe de France U16. L’attaquant de l’Olympique de Marseille va subir une mise à l’écart provisoire. L’instance tricolore n’a pour le moment rien annoncé. Mais plusieurs sources comme l’insider Marwan Belkacem et le compte Twitter Massilia Zone reviennent sur un geste réalisé lors du tournoi de Montaigu en avril dernier.

ℹ️ Enzo Sternal aurait été écarté temporairement de l'EdF jeunes pour des raisons "comportementales"



Sa célébration "Allah is great", à l'occasion du tournoi de Montaigu, aurait déplu en interne.



Avec @MassiliaZone. pic.twitter.com/KBr5KJoRxm — MB (@MarwanBelkacem) August 24, 2023

Buteur, Enzo Sternal avait célébré en soulevant son maillot, et en montrant une inscription religieuse sur son t-shirt. « Allah is great » (Allah est grand, ndlr), pouvait-on lire sous sa tunique. La Fédération Française de Football aurait d’abord évoqué « des problèmes de comportement à Montaigu ». Mais c’est bien cette célébration qui est à l’origine de la mise à l’écart. Ce que confirment des sources au sein de l’instance et à l’Olympique de Marseille. A l’heure actuelle, la sanction ne concernerait que le rassemblement à venir. Mais le Marseillais risque de ne plus porter le maillot bleu.

Enzo Sternal vers l'Algérie ?

On parle effectivement d’un jeune franco-algérien qui a donc la possibilité de rejoindre les Fennecs. Autant dire qu’après cet incident, Enzo Sternal ne se gênera pas pour tourner le dos à l’équipe de France U16 si l’Algérie le sollicite. Cet épisode rappelle forcément la polémique du ramadan relancée il y a quelques mois. Pour rappel, des joueurs musulmans chez les Espoirs français auraient été incités à décaler leur jeûne. La demande n’aurait pas plu à certains qui auraient envisagé de protester. Le cas Enzo Sternal pourrait donc remettre de l’huile sur le feu.