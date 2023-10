Toute l'Europe s'incline devant la France, sauf une nation

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

La France a survolé sa campagne qualificative à l'Euro 2024 comme rarement. Les vice-champions du monde impressionnent l'Europe, et seule un pays semble pouvoir se mettre en travers de sa route en Allemagne.

Cela fait bien longtemps que l’équipe de France n’a pas été mise en difficulté dans un groupe de qualification à une grande compétition. Il faut dire que les Bleus font partie du paysage mondial de haut niveau, avec un statut de tête de série, voire de favori. Et aussi que les compétitions comportent de plus en plus de participants, ce qui limite les surprises, même si les Italiens ne seront pas forcément d’accord. Dès le mois d’octobre, les Bleus sont en tout cas qualifiés pour l’Euro qui se déroulera en Allemagne, ce qui reste une performance à souligner. Autant dire que Didier Deschamps arrivera chez le pays d’outre-Rhin avec le statut de grand favori, notamment en raison de sa place de finaliste de la dernière Coupe du monde, de la présence de nombreuses stars, et de sa solidité défensive associée avec sa capacité à poignarder ses adversaires avec ses attaquants d’exceptions, dont Kylian Mbappé bien sûr.

L’Angleterre, l’autre favori de l’Euro

Pour le pays hôte qu’est l’Allemagne, loin d’être dans sa meilleure forme ces dernières années, la France est le favori numéro 1. « Les Français seront les grands favoris de l’Euro. Nous voulons faire partie des six à huit pays qui veulent faire un bon Euro et aller le plus loin possible », a expliqué l’ancienne gloire de la Mannschaft Rudi Voller, dans les colonnes de Kicker. Un pronostic largement confirmé au sein du football européen, où les autres candidats semblent beaucoup moins armés. L'Italie peine à retrouver une équipe compétitive depuis le dernier Euro, l'Espagne manque de puissance et reste sur un Mondial raté, tandis que le Portugal semble un cran en-dessous. Sans parler d'une Allemagne qui se cherche. Personne ne fait donc le malin, en dehors d’une sélection anglaise qui impressionne par sa solidité et sa maturité, et elle aussi portée par des joueurs décisifs comme Harry Kane et surtout Jude Bellingham. France et Angleterre sont les deux gros morceaux attendus à l’Euro, même si les surprises sont aussi toujours au rendez-vous. Didier Deschamps, sorti par la Suisse en huitième de finale du dernier Euro dans un match qui semblait totalement sous contrôle, est bien placé pour le savoir.