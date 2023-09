EdF ‍: Didier Deschamps chanceux, Henry est choqué

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Thierry Henry vient de débarquer en tant que nouveau sélectionneur des Espoirs. Et le champion du monde 98 veut prendre exemple sur Didier Deschamps.

Thierry Henry a parfaitement démarré son nouveau cycle en équipe de France Espoirs avec deux succès en autant de matchs. L'ancien consultant de Prime Video a eu le mérite de redynamiser des joueurs en perte de vitesse sous Sylvain Ripoll. Mais ce n'est que le début de l'aventure pour Thierry Henry et le champion du monde 98 sait que le chemin s'annonce encore long et périlleux. Pour mener à bien ses objectifs, Henry aura sans doute besoin de s'inspirer des meilleurs. S'il est un fan inconditionnel de Pep Guardiola, l'ancien buteur d'Arsenal est aussi impressionné par la longévité et la régularité de Didier Deschamps.

Deschamps trop critiqué, Henry calme les haters

🔥 🇫🇷 Thierry Henry est l'invité exceptionnel de Rothen s'enflamme, et évoque sa relation avec Didier Deschamps :



🗣 "Partout où il va, il gagne" #RMClive pic.twitter.com/yG5gs8lPPf — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) September 15, 2023

Lors d'une intervention dans Rothen s'enflamme sur RMC, Thierry Henry n'a en effet pas tari d'éloges sur son ancien coéquipier de l'équipe de France. « Partout où il va, il gagne. Énorme respect, on me disait ‘ouais, c’est peut-être la chance’… Non, ce n’est pas de la chance. En tant que joueur il gagne, en tant que coach il gagne. Il a un savoir-faire dans le management, il sait gérer les joueurs, il sait comment leur parler. Il arrive à rassembler des joueurs qui jouent dans des systèmes différents en club, et à les convaincre de changer de position en sélection pour le bien de l’équipe », a notamment indiqué l'ancien entraineur de Monaco, qui aimerait avoir le même destin. Que ce soit Didier Deschamps ou Thierry Henry, les deux anciens footballeurs auront une année 2024 chargée avec un Euro pour l'un et des Jeux Olympiques pour l'autre. Deux événements importants pour les fans et observateurs du football français.