Tout permis avec Deschamps, Mbappé sent la différence au PSG

Actuellement au rassemblement de l’équipe de France, Kylian Mbappé s’est exprimé sur les différences entre le sélectionneur Didier Deschamps et son entraîneur au Paris Saint-Germain Luis Enrique. Les deux techniciens n’ont pas du tout la même gestion de l’attaquant.

Pour son retour en conférence de presse, comme on pouvait s’y attendre, Kylian Mbappé a refusé de s’exprimer sur son avenir. L’attaquant du Paris Saint-Germain a invité les journalistes à orienter leurs questions sur l’équipe de France. Toujours aussi habile dans sa communication, l’international tricolore a été beaucoup plus bavard au moment de comparer Didier Deschamps et Luis Enrique.

Kylian Mbappé a d’abord évoqué deux philosophies de jeu différentes, l’une avec un sélectionneur capable de s’adapter à l’adversaire, et l’autre avec un coach espagnol qui souhaite imposer son style. Autre différence soulignée, l’ancien Monégasque se sent totalement libre sur le terrain avec les Bleus, et beaucoup moins sous le maillot du Paris Saint-Germain. « Les différences entre Didier Deschamps et Luis Enrique ? Ici, le coach me donne une liberté totale sur le couloir gauche, a expliqué Kylian Mbappé aux médias. Avec le coach Luis Enrique, c'est autre chose, il y a beaucoup plus de consignes. »

Mbappé ne fait pas de jaloux

« C'est bien aussi, parce que ça permet d'avoir une structure. Par exemple au dernier match, j'ai commencé ailier gauche, il m'a demandé de coller la ligne. Et en deuxième période, il m'a demandé d'être beaucoup plus intérieur parce qu'on jouait avec un faux numéro 9, donc je devais exploiter les espaces dans le dos, être un joueur plus axial. Je pense que j'ai cette particularité de m'adapter à tous ces schémas. Avec les deux grands entraîneurs que j'ai aujourd'hui, je pense que j'ai tout intérêt à les écouter parce qu'ils vont m'aider progresser et à devenir encore meilleur que je le suis aujourd'hui », a conclu le Parisien sans vexer personne.