Terrible nouvelle pour l'ennemi argentin de la France ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Ce samedi, l'IFAB (International Football Association Board) a officiellement modifié certaines règles afin de réguler les problèmes liés aux séances de penalties. Et du côté de l'Argentine, on en connaît un qui va moins faire le malin.

Lors de la Coupe du monde 2022, plusieurs gardiens se sont illustrés lors des séances de tirs au but avec des arrêts monstrueux, mais surtout, une vraie emprise psychologique sur les tireurs. Ça a notamment été le cas de Dominik Livaković, Yassine Bounou mais surtout d'Emiliano Martinez lors de la finale du Mondial face à la France. Kingsley Coman et Aurélien Tchouaméni ot raté leur tir face à l'Argentin, très mobile sur sa ligne et qui n'a surtout pas hésité à tout faire pour déconcentrer les tireurs adverses. Depuis, l'IFAB a étudié la question des penalties pour modifier certaines règles. C'est désormais officiel et maintenant, la loi numéro 7 est très explicite, particulièrement pour les instants qui précédent un but. Les célébrations qui suivent un but seront décomptées et les minutes perdues rajoutées au temps additionnel pour ne pas pénaliser l'équipe qui a encaissé un but avec une célébration trop prolongée.

Les gardiens sanctionnés, Martinez fautif ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Emi Martinez (@emi_martinez26)

C'est donc terminé les tours du stade après un but, car ces minutes perdues seront rajoutées au temps additionnel de la rencontre. Si les tireurs sont affectés par cette nouvelle règle, c'est également le cas des gardiens. La règle numéro 14 a aussi été changée. « Le gardien ne peut distraire abusivement le tireur, par exemple en retardant l’exécution du penalty ou en touchant les poteaux, la barre transversale ou les filets. Le gardien doit veiller à respecter le jeu et l’adversaire en évitant de distraire abusivement le tireur » indique la règle. Une règle qui pourrait presque porter le nom de Emiliano Martinez puisque c'est réellement le gardien de but de l'Argentine et d'Aston Villa qui a été le principal acteur de ces changements majeurs dans les règles du football. Preuve de l'influence de "Dibu" sur sa ligne et aussi dans le cerveau de ceux qui lui font face. Concernant ses dingueries lors de la remise de la Coupe du Monde, la FIFA n'a pas voulu le sanctionner, la bêtise n'étant pas sanctionnable.