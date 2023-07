Ripoll n'est pas viré, la FFF n'a rien vu de grave

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Malgré de belles promesses en phase de poules, l'équipe de France a été sèchement battue par l'Ukraine (1-3) en quart de finale de l'Euro Espoirs. Une élimination prématurée, mais qui ne condamne tout de même pas Sylvain Ripoll.

En dépit d'un statut de favoris, les Bleuets n'ont pas fait mieux qu'il y a deux ans. Une défaite en quart de finale. La dernière fois, c'était contre les Pays-Bas, cette fois, c'est face à l'Ukraine. Si l'équipe de France possède une génération dorée avec des joueurs déjà confirmés, Sylvain Ripoll n'a pas été en mesure de trouver la solution pour mettre fin à la terrible disette de titre pour les Espoirs qui perdure depuis 1988 et la génération d'Éric Cantona. Une sortie par la petite porte pour la France et forcément l'avenir de Sylvain Ripoll a immédiatement été questionné. Pourtant, réuni ce mardi, le comité exécutif de la Fédération Française de Football (FFF) a pris la décision de conserver le technicien français, se donnant encore quelques jours pour réfléchir sur l'avenir de ce dernier, dont le contrat s'achève fin 2024. Une réflexion qui sera menée en accord avec Ripoll, qui va discuter avec ses dirigeants, mais sans la menace d'un limogeage immédiat.

Une nouvelle désillusion mais Ripoll est attendu pour les JO

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Equipe de France de Football (@equipedefrance)

Entraîneur de l'équipe de France Espoirs depuis 2017, Sylvain Ripoll donc être maintenu jusqu'aux Jeux Olympique de Paris dans un an, sauf coup de tonnerre dans les prochains jours. L'ancien joueur du Stade Rennais devra obligatoirement faire un grand résultat lors des JO, alors qu'il enchaîne les résultats décevants depuis sa prise de fonction. L'entraîneur de 51 ans concède que l'élimination est pathétique, mais se projette déjà vers Paris 2024. « L'objectif qui m'avait été fixé, c'était les demi-finales. Factuellement, on n'est pas dans les clous. Les Jeux olympiques, c'est quelque chose à part. On va digérer. On discutera après avec la direction » avait déclaré l'ancien coach du FC Lorient en conférence de presse, après la défaite face à l'Ukraine. Philippe Diallo et le comex de la FFF ne veulent visiblement pas couper une nouvelle tête, l'avenir dira s'ils ont eu raison, alors que les supporters français sont clairement agacés.