Olivier Giroud prend une gifle avant l'Euro

Par Corentin Facy

Olivier Giroud a sans doute disputé son dernier match de coupe d’Europe jeudi puisque l’AC Milan a été éliminé de l’Europa League par Rome. Un match qui ne restera pas dans les annales de la part du buteur français.

Titulaire à la pointe de l’attaque milanaise face à la Roma jeudi soir pour tenter de renverser la vapeur et de se qualifier pour les demi-finales de l’Europa League, Olivier Giroud a été impuissant. Introuvable, le buteur de 36 ans a vécu son dernier match de coupe d’Europe dans l’anonymat le plus complet. Il est désormais improbable de revoir Olivier Giroud disputer un match de Ligue des Champions ou d’Europa League dans sa carrière puisque l’ancien attaquant de Chelsea a de fortes chances de partir à Los Angeles à la fin de la saison. A n’en pas douter, le meilleur buteur de l’histoire de l’Equipe de France aurait aimé quitter la scène européenne sur une note plus positive, que ce soit individuellement ou collectivement. D’autant que ce vendredi, au lendemain de l’élimination de l’AC Milan à Rome, la presse italienne n’a pas manqué de tirer sur Olivier Giroud.

Noté 5/10 par Tutto Mercato Web, le buteur français de l’AC Milan n’a pas été épargné. « Comme à l’aller, la grande majorité des duels ont été gagnés par Smalling face à Giroud, tandis que le Français a fait ses adieux aux compétitions européennes avec deux performances anonymes et un énorme raté au match aller » indique le média italien. Le site spécialisé Milan Press n’est pas plus tendre avec l'ancien attaquant de Montpellier, avec une note de 4/10 et un commentaire là aussi très salé. « Qu’arrive-t-il à Olivier Giroud ? A la fin de la saison, nous dirons au revoir au buteur de l’AC Milan mais aujourd’hui comme lors des dernières semaines, où est Olivier ? » s’interroge le média, qui s’inquiète de la baisse de forme du buteur tricolore. Une baisse de régime qui peut également inquiéter les supporters de l’Equipe de France à quelques semaines de l’Euro, alors que Didier Deschamps semble toujours en faire un joueur titulaire, ou tout du moins l’une de ses deux options au poste de numéro neuf avec Marcus Thuram.