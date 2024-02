Fiasco pour France-Allemagne ‍? Le foot féminin français choqué

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Vendredi soir, l'équipe de France féminine reçoit l'Allemagne en demi-finale de la Ligue des nations dans le stade de Lyon. Mais l'affiche pourtant alléchante ne fait pas recette et cela choque les joueuses.

Avec Hervé Renard à sa tête, les Bleues joueront un match spectaculaire vendredi contre l'Allemagne, avec au bout la possibilité de jouer la finale de la Ligue des Nations. Afin de doper l'intérêt pour cette rencontre, la FFF a choisi d'organiser ce match au Groupama Stadium, dans une ville où le football féminin est une religion. Mais, pour cette opposition de choc, 25.000 billets seulement ont été vendus. Alors oui, si l'on compare cela à il y a quelques années, c'est une vraie réussite, mais en 2024 on peut parler d'échec. Car pendant que l'équipe de France doit se contenter de ces 25.000 spectateurs, les joueuses anglaises font sold-out à Wembley, et il en va de même en Espagne ou en Italie. Samedi dernier, l'Emirates Stadium a même battu un record avec près de 60.000 spectateurs pour l'affiche entre l'équipe féminine d'Arsenal et celle de Manchester United en Premier League féminine.

25.000 spectateurs seulement pour France-Allemagne

Se confiant dans Le Parisien, Amandine Henry a bien du mal à comprendre ce manque d'engouement pour ce match international entre la France et l'Allemagne. « C’est désespérant. Que faut-il faire de plus ? Nous, les joueuses, on se donne à fond. C’est une belle affiche, c’est un beau stade, une belle ville… On ne sait pas ce qu’il faut faire. On en parle, on se pose la question : que faire pour remplir des stades ? Quand on voit les autres pays, ça marche. Pourquoi ça ne marche pas chez nous ? On ne comprend pas trop », avoue la milieu de terrain internationale française. Pourtant, la FFF a fait un effort en mettant en vente des places à partir de 10 euros, mais cela n'a pas provoqué l'engouement attendu. En cas de qualification pour la finale de cette compétition, les Bleues iront jouer à Séville ou à Heerenveen suivant l'équipe qui remportera l'autre demi-finale entre l'Espagne et les Pays-Bas.