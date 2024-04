Adidas prévient la FFF, les Bleus ne valent pas si cher

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Vexé par la fin de sa collaboration avec la Fédération allemande de football, Adidas ne comprend pas comment son concurrent Nike a pu débourser autant pour équiper la Mannschaft. Le patron de la marque aux trois bandes Bjørn Gulden en a profité pour envoyer un message à l’instance française.

Partenaire de la Fédération allemande de football depuis 1950, Adidas va subitement disparaître du maillot de la Mannschaft. Pour la période 2027-2034, c’est son concurrent Nike qui a raflé le contrat. Le quotidien local Handelsblatt dévoilait les termes de l’accord selon lequel la société américaine s’est engagée à verser 100 millions d’euros par an pour équiper les hommes de Julian Nagelsmann. Après plus de 70 ans de collaboration, Adidas, qui paye actuellement la moitié de ce que promet Nike, a préféré quitter la table des enchères.

« Le rapport qualité-prix est toujours quelque chose que l'on analyse et si les chiffres qui circulent sont corrects, alors cela nous semble inexplicable », a expliqué le patron d’Adidas Bjørn Gulden dans un entretien accordé à l’AFP. Pour le dirigeant, c’est aussi une manière d’annoncer la couleur à tous ses potentiels collaborateurs à l’avenir. Plusieurs fédérations vont bientôt lancer leur appel d’offres aux équipementiers. Mais Adidas ne fera pas de folies et ne transmettra que « des offres là où cela a du sens, à un prix qui nous convient et, au-delà, nous ne participerons pas ».

Adidas préfère les grands clubs

Ce message s’adresse notamment à la Fédération Française de Football dont le contrat avec Nike expire en 2026. Adidas est évidemment intéressé par un nouveau partenariat avec l’équipe de France, les deux parties ayant longtemps travaillé ensemble jusqu’en 2011. Mais son patron Bjørn Gulden se dit davantage attiré par « l’impact publicitaire » d’une collaboration avec les plus grands clubs. Les offres les plus généreuses leur sont donc réservées.