Rabiot fait un gros calin au pauvre Paul Pogba

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Dans l'attente de sa sanction suite à un contrôle antidopage positif, Paul Pogba peut compter sur le soutien très ferme d'Adrien Rabiot, son coéquipier à la Juventus et en équipe de France.

Après un contrôle positif aux métabolites de testostérone, Paul Pogba a appris début octobre que l’échantillon B de son test confirmait qu’il avait bien ingéré ce produit dopant. Suspendu à titre conservatoire par l’Agence italienne antidopage, et donc mis au placard par la Juventus et l’équipe de France, le milieu de terrain de 30 ans attend désormais de savoir quelle sera la durée de sa sanction. Mais il est évident que Paul Pogba, qui est payé 8 millions d’euros par saison, risque d’être licencié par le club turinois, et que sa carrière risque de se stopper brutalement, selon ce que les responsables italiens de la lutte contre le dopage vont finalement décider. Coéquipier de La Pioche à la Juventus et en équipe de France, Adrien Rabiot a profité de son passage devant la presse à la veille du match Grèce-France pour envoyer un message à Paul Pogba.

Rabiot est peiné par les soucis de Pogba

Adrien Rabiot espère que la décision de la justice sportive italienne ne sera pas trop violente avec Paul Pogba, estimant que ce dernier avait déjà pris cher avec ses soucis familiaux révélés au grand public. « Je ne sais pas ce qu'il va se passer pour lui, je n'ai rien à vous dire. Après, on discute, on s'est vu avant la sélection, on a dîné ensemble avec des partenaires. Vous connaissez Paul, il est toujours très souriant, mais je pense que la situation lui pèse. J'espère qu'il aura la sanction la moins difficile. On est tous abattus, car c'est un super joueur, un super homme et affronter tout ce qu'il a dû affronter, c'est beaucoup pour une seule personne », a confié, visiblement très touché le milieu de terrain de la Juventus et des Bleus. Un message qui ira droit au coeur de Paul Pogba, qui a enchaîné les pépins.