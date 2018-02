OM : Amavi fait un rêve très spécial pour le Mondial

Dans : Equipe de France, Mondial 2018, OM.

Très bon sous le maillot de l'Olympique de Marseille cette saison, Jordan Amavi ambitionne réellement d'aller à la Coupe du Monde 2018 avec l'équipe de France.

Débarqué l'été dernier au sein du club phocéen avec un rôle de doublure derrière Patrice Evra, Jordan Amavi s'est finalement rapidement imposé comme un titulaire indiscutable de l'équipe de Rudi Garcia. Seul latéral gauche de formation à l'OM depuis le départ du nouveau joueur de West Ham, Amavi enchaîne les grosses performances. Pas étonnant donc de le voir régulièrement cité chez les Bleus, où Didier Deschamps l'a même convoqué pour la première fois en octobre dernier. Un avant-goût international qui ouvre clairement l’appétit d'Amavi pour la suite de la saison.

« C’est vrai que c’est allé vite. Mais bon c’est le foot, ça peut aller vite dans un sens comme dans l’autre. Il faut que je continue de travailler, que je reste concentré. Les Bleus, c’est un de mes rêves qui a pu se réaliser une fois, et j’espère qu’il se réalisera encore plein de fois. C’est magnifique de représenter son pays. Faire partie du groupe qui ira à la Coupe du Monde, ce serait magnifique, même si je ne dois pas jouer de la Coupe du Monde », a lancé, sur Canal +, le latéral de l'OM, qui a bel et bien une chance d'aller en Russie l'été prochain, vu que Kurzawa et Digne réalisent une mauvaise saison, alors que Benjamin Mendy n'est toujours pas revenu de blessure...