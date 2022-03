Giroud, roi d'Italie expulsé de France par Mbappé et Benzema

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Didier Deschamps dévoilera la semaine prochaine la liste des joueurs retenus en équipe de France pour les deux matchs amicaux contre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Olivier Giroud n'y aura probablement pas sa place, malgré ses performances avec l'AC Milan.

Fautif dans sa communication lors de la préparation de l’Euro, et clairement poussé vers la sortie en raison des performances de Karim Benzema depuis son retour en équipe de France, Olivier Giroud a visiblement réussi à oublier ce qui ressemble tout de même à une triste fin de carrière sous le maillot des Bleus. Depuis qu’il a quitté Chelsea pour l’AC Milan, le deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’équipe tricolore (46 buts contre 51 à Thierry Henry) a retrouvé toute son efficacité, et notamment lors des matchs décisifs. Auteur d’un doublé salvateur lors du derby contre l’Inter, l’attaquant français des Rossoneri a crucifié Naples le week-end, permettant ainsi à son équipe d’être en tête de la Serie A avec deux points d’avance sur son voisin. Cependant, même si Olivier Giroud est devenu un footballeur qui compte en Italie, au point d’être un chouchou de San Siro et de faire de l’ombre à Zlatan Ibrahimovic, cela ne change rien à son statut en France.

Olivier Giroud a des concurrents de très haut niveau en équipe de France

Important win and top of the league! Keep the good momentum boys 💪🏼🔴⚫️ pic.twitter.com/KjpQ2IRs9W — Olivier Giroud (@_OlivierGiroud_) February 13, 2022

Tandis que Didier Deschamps dévoilera ce jeudi 17 mars la liste des joueurs qu’il a retenus pour les matchs face à la Côte d’Ivoire le 25 mars au Vélodrome et l’Afrique du Sud le 29 au stade Pierre-Mauroy, il est déjà évident qu’Olivier Giroud ne sera pas de la fête, pas plus qu’il ne devrait être de la suite d’une année 2022 qui se terminera par la défense du titre gagné lors du Mondial 2018 en Russie. Ce samedi, dans les colonnes de L’Equipe Magazine, Géralrdine Catalano n’a aucun doute. « Le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus marche sur l'eau depuis qu'il a posé le pied en Italie, et c'est peu dire qu'il savoure. « Olivier», comme on l'appelle déjà en Lombardie, poursuivra sa belle histoire face à Empoli et ce sera comme un tête-à-tête entre San Siro et lui. Scudetto en fin de saison ou non, pas sûr que cela suffise à donner à Didier Deschamps la pénétrante idée de le rappeler en équipe de France. li est même presque certain que non. La concurrence y est trop rude et la paire Mbappé-Benzema, trop précieuse. Pas grave. Ce miracle à l'italienne se suffit à lui-même », fait remarquer la rédactrice en chef de l’hebdomadaire sportif. En choisissant de prendre le numéro 9, dont Paolo Maldini lui avait dit qu'il pourrait lui porter la poisse à Milan, Olivier Giroud a montré qu'il n'avait plus peur de rien.