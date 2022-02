Olivier Giroud, encore un doublé avec Milan

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Auteur d'un doublé contre l'Inter en Serie A le week-end passé, Olivier Giroud a encore frappé fort en Coupe d'Italie face à la Lazio.

Alors que dans un mois l’équipe de France jouera deux matchs amicaux face à la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud, Olivier Giroud va probablement donner quelques idées à Didier Deschamps, même si on sait que ce dernier est plutôt du genre têtu. Après avoir débarqué celui qui avait été son buteur fétiche pendant de longues années, le sélectionneur des Bleus ne peut cependant oublier que l’ancien joueur de Chelsea a retrouvé des couleurs sous le maillot de l’AC Milan.

Samedi, Olivier Giroud avait frappé un grand coup en marquant les deux buts qui ont donné la victoire à son club dans le derby face à l’Inter et relancé les Rossoneri dans la course au titre. Et ce mercredi soir, titularisé contre la Lazio en quart de finale de la Coupe d’Italie, l’attaquant français a signé un nouveau doublé en quelques minutes (41e, 45e). L’AC Milan ayant un avantage de 3 à 0, Stefano Pioli a décidé de faire sortir son buteur vedette à l'heure de jeu, lequel a été longuement applaudi par le public de San Siro, et notamment par Zlatan Ibrahimovic, blessé, mais qui a apprécié l’efficacité de son coéquipier.