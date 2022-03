Olivier Giroud est éternel, Deschamps le savait !

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Revenu en équipe de France suite au forfait de Karim Benzema, Olivier Giroud a marqué face à la Côte d'Ivoire et revient à quatre buts du record de Thierry Henry. Pas de quoi étonner le sélectionneur national.

Bien malin celui qui pouvait penser qu’après ce que l’on peut clairement appeler une mise au placard après l’Euro, Olivier Giroud allait faire un pas de plus vers les 51 buts marqués sous le maillot des Bleus. Mais grâce à ses performances sous le maillot de l’AC Milan, où il a signé lors du dernier mercato estival, l’ancien attaquant de Chelsea s’est maintenu dans le radar de Didier Deschamps. Et lorsqu’il a fallu remplacer Karim Benzema en raison d’un souci musculaire, le coach de l’équipe de France a convoqué Olivier Giroud, histoire de montrer qu’il n’était pas du tout en froid avec ce dernier. Titulaire vendredi soir au Vélodrome face à la Côte d’Ivoire, le joueur de 35 ans a remercié à sa façon DD en égalisant, marquant là son 47e but sous le maillot de l’équipe de France. Même si tout n’a pas été parfait pour Giroud, il a tout de même démontré sa capacité à s’adapter et à se montrer efficace.

Olivier Giroud, un but qui le rapproche des records

35 - Joueurs ayant marqué à au moins 35 ans en équipe de France :



Roger Marche en décembre 1959 (35 ans et 9 mois contre l'Espagne)

Olivier Giroud ce soir (35 ans et 5 mois contre la Côte d'Ivoire)



Sagesse. @_OlivierGiroud_ #FRACIV pic.twitter.com/nGXu62Ukwy — OptaJean (@OptaJean) March 25, 2022

Après cette victoire arrachée par les Bleus, Didier Deschamps a évidemment évoqué la prestation d’Olivier Giroud et admis qu’il n’était pas du tout étonné de sa performance. « Je suis heureux pour Olivier, pour l'équipe, même quand il était avec nous et que ça marchait moins bien en club, il avait toujours cette capacité à être bon et décisif, tant mieux. C'est une très bonne chose pour lui, il a retrouvé le groupe avec une grande majorité de joueurs qu'il connaît. C'est bien. Si le débat est relancé sur sa présence en sélection ? Je ne suis pas là pour relancer les débats, vous le ferez mieux que moi et je compte sur vous pour cela (sourire). Je ne me crée pas de problème, je suis cohérent par rapport à ce que je dis aux joueurs, Olivier, je ne le mets pas pour que ça se passe mal. C'est très bien pour lui et l'ensemble du groupe », a confié le coach de l’équipe de France, qui n'a pas dit s’il comptait titulariser Olivier Giroud en début de semaine prochaine dans l’autre match amical au programme des Bleus contre l’Afrique du Sud.