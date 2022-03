Amical : La France plante la Côte d'Ivoire sur le gong !

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Match amical

Stade Vélodrome (Marseille)

France-Côte d’Ivoire 2-1

Buts : Giroud (22e), Tchouaméni (90e+3) pour la France ; Pépé (19e) pour la Côte d’Ivoire

Dans un match agréable et ouvert, la France est venu à bout d'une belle équipe ivoirienne.

D'entrée, les deux équipes proposaient du jeu et laissaient augurer un match plaisant. Les Ivoiriens notamment faisaient une bonne entame venant perforer la défense bleue. Nicolas Pépé se jouait des frères Hernandez. Il prenait de vitesse Théo Hernandez puis mystifiait le frère ainé Lucas avant de tromper Lloris avec l’aide du poteau. Théo Hernandez se reprenait de suite, il testait les réflexes de Sangaré avant de déposer le ballon sur la tête de Giroud pour le 47e but du Milanais en bleu. Le ballon allait d'un but à l'autre. Nkunku était proche de marquer son premier but avec les Bleus sur un centre de Griezmann (31e) notamment. Mais, derrière, le dynamisme de Nicolas Pépé donnait des frayeurs au stade Vélodrome.

Dès le retour des vestiaires, Konan venait obliger Lloris à une belle parade sur une frappe vicieuse. Ensuite, c'est Aurier qui faisait frissonner les tribunes d'un envoi puissant. Les Français réagissaient et Griezmann était proche de donner l'avantage aux Bleus mais Sangaré sortait un nouvel arrêt déterminant. Le portier des Eléphants était aussi efficace face à Saliba ou Giroud. Et, alors que le rythme baissait et que les deux équipes se dirigeaient vers un nul logique, Tchouaméni déboulait dans la surface. Dans les arrêts de jeu, le Monégasque plaçait un coup de tête rageur pour donner le succès aux Bleus dans un match vivant.