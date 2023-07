Mondial féminin ‍: Les Françaises maltraitées par la télé

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Dans une semaine, le Mondial féminin débutera pour l'équipe de France. Si les matchs des Bleues seront finalement diffusés en direct, les chaînes françaises n'enverront personnes sur place, là où des moyens humains colossaux avaient été déployés l'hiver dernier au Qatar.

W9 diffusait vendredi midi le match de préparation entre l'Australie et la France, alors que l'équipe d'Hervé Renard entamera son Mondial le dimanche 23 juillet contre la Jamaïque (12h). Pendant des mois, on a pensé que cette compétition ne serait pas diffusée dans notre pays, les chaînes affirmant que le montant des droits demandés par la FIFA était trop élevé. Mais finalement tout s'est arrangé, les matchs de cette Coupe du Monde étant partagés entre France Télévisions et M6. Cependant, aucune des deux chaînes n'enverra des commentateurs sur place, et tout se fera depuis Paris. Xavier Domergue, qui bossera lors de cette Coupe du monde féminine, justifie les raisons de ce choix qui peut un peu surprendre, notre équipe nationale étant l'une des favorites.

Les Bleues seront commentées à distance

Dans les colonnes de L'Equipe, le journaliste explique cette décision de faire commenter les matchs à distance. « Sur cette Coupe du monde, France Télévisions ne va pas sur place non plus. Il y a une logique financière, on ne va pas se le cacher, mais il y a aussi un souci écologique. Parce que l'Australie, ce n'est quand même pas la porte à côté. Commenter des matches en cabine, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait. Ça ne me pose aucun souci. Évidemment qu'on préfère vivre les émotions d'un stade, mais ça ne va pas gâcher notre plaisir. Et en fonction du parcours de l'équipe de France, il n'est pas interdit qu'on y aille, à partir des quarts de finale ou pourquoi pas dès les huitièmes », explique Xavier Domergue, même si le déplacement sera le même s'il faut rejoindre l'Australie en huitième ou quart de finale.