Les Françaises se prennent une claque, Hervé Renard est ravi

Par Guillaume Conte

L'équipe de France a mal terminé sa préparation avec une défaite face à l'Australie (1-0), ce vendredi à Sidney. La manière plus que le résultat laisse à désirer.

Pour son dernier match de préparation à la Coupe du monde, l’équipe de France a subi la première défaite de l’ère Hervé Renard. Bousculés physiquement, peu dangereuses offensivement, les Tricolores ont pu voir ce qui leur manquait avant le Mondial. Si le premier tour devrait se passer tranquillement vu le calibre des adversaires, il faudra montrer un autre visage pour aller loin dans la compétition. Ce revers 1-0 à Sidney est donc plutôt vu comme une bonne chose par Hervé Renard, qui estime que son groupe va devoir réagir en constatant que le chemin vers le titre mondial sera forcément très compliqué. Car l’Australie ne fait pas vraiment partie des favorites de la compétition.

« On a affronté un adversaire qui est déjà prêt. En première période, on a perdu beaucoup de duels, notamment dans l'axe central, on s'est exposé mais on a deux, trois opportunités. Le contenu de la seconde période a été meilleur, on a été un peu plus conquérantes dans le duel. C'est un bel avertissement. Ça nous permet de vraiment rentrer dans le vif du sujet. Demain (samedi), il y aura peut-être un peu moins de sourire, mais il va revenir. On peut perdre un premier match et être champion du monde. C'est un dernier match de préparation, il ne faut pas en tirer des enseignements trop hâtifs. Le plus important, c'est de garder notre esprit prêt pour la compétition. Quand tu perds le match, tu penses toujours au pire. Mais c'est une très bonne alerte pour nous », a livré le sélectionneur national, qui se souvient qu’il avait battu l’Argentine avec l’Arabie Saoudite au Mondial 2022 au Qatar, ce qui n’avait pas empêché l’Albiceleste d’être championne du monde. Pour le coup, il ne s’agit que d’un match de préparation, même si les Bleues n’ont pas convaincu les observateurs, avec leur charnière centrale peu rassurante, et leur attaque très inoffensive.