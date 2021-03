Mbappé, le Pelé français, Wenger y croit très fort

Dans : Equipe de France.

Arsène Wenger est un supporter absolu de Kylian Wenger, au point de faire de la star française du Paris Saint-Germain un successeur probable du Roi Pelé.

Kylian Mbappé et Pelé ont eu l’occasion de se croiser il y a quelques mois à Paris à l’initiative d’un sponsor, la légende brésilienne, qui fait l’objet actuellement d’un documentaire sur Netflix, n’ayant jamais masqué toute l’admiration qu’il avait pour le prodige tricolore. Mais ce mercredi, c’est Arsène Wenger en personne qui fait une relation directe entre le Roi Pelé et Kylian Mbappé. Dans Le Parisien, l’ancien manager emblématique d’Arsenal, estime que l’attaquant français du Paris Saint-Germain avait clairement toutes les qualités nécessaires pour marcher sur les traces d’Edson Arantes do Nascimento sur le long terme. Fan de Mbappé, Wenger est totalement convaincu que ce dernier ira au firmament du football, que ce soit sous le maillot du PSG ou celui d’un autre club, et que l’équipe de France n’aura qu’à s’en féliciter, tout comme le Brésil l’avait fait avec Pelé.

Arsène Wenger est réellement enthousiaste sur le cas Kylian Mbappé. « Est-ce qu’il aura un ou plusieurs Ballons d’or ? Je le souhaite. Kylian ne doit surtout pas se limiter. J’ai dit, voilà plusieurs années déjà, qu’il y avait des similitudes entre Kylian et Pelé. C’est un bon exemple à suivre. Pelé a joué quatre Coupes du monde, il en a gagné 3. Kylian, à 22 ans, en a joué une et déjà gagné une. L’équipe de France, qui a été championne du monde avec des cadres jeunes et avec de la marge, a tout pour ne pas s’interdire de lutter pour remporter la prochaine. La trajectoire de Kylian est sans faux pas. Il a une maturité exceptionnelle. Il est bien entouré. L’environnement du joueur compte beaucoup dans la réussite d’une carrière. Il faut de la stabilité, il en a. On ne mesure pas la chance, en France, d’avoir Kylian Mbappé », explique celui qui travaille actuellement avec Christian Jeanpierre sur un documentaire consacré à la fameuse équipe des « Invincibles » à Arsenal il y a désormais 17 ans.