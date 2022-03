Mbappé et les Bleus, pas de divorce, les avocats s'expliquent

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé a refusé de participer aux opérations commerciales avec les partenaires de l'équipe de France. Le patron de la FFF ne va pas en rester là, même s'il évite le clash total avec la star du PSG.

Kylian Mbappé a rejoint lundi l’équipe de France à Clairefontaine au lendemain de la déroute de Paris à Monaco en Championnat. Et sur les images diffusées par la Fédération Française de Football, l’attaquant affichait un large sourire au moment de retrouver ses coéquipiers champions du monde. Pourtant, 24 heures plus tard, cela sentait la soupe à la grimace, le joueur ayant refusé fermement de venir prendre part à des opérations de marketing avec les sponsors majeurs de Bleus. Malgré l’intervention en temps réel du patron de la FFF, Kylian Mbappé est resté inflexible, alors que les autres joueurs tricolores se rendaient à cette opération, conformément aux règles contractuelles qui lient les footballeurs internationaux et la FFF. Silencieux jusqu’à ce mercredi, alors que l’on évoquait une possible sanction à l’encontre du joueur parisien, Noël Le Graët a décidé de sortir de son mutisme afin de mettre les choses au point et de calmer les choses. Cependant, le président de la Fédération Française de Football, qui est également le patron de l’équipe de France, souhaite quand même que le clan Mbappé comprenne qu’on ne plaisante pas avec les sponsors et il tient à régler cela très vite.

Les Bleus et Mbappé, aucun divorce, tout va se régler

Road to 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣…



Happy New Year everyone

I wish you health, happiness and success. 🎊❤️ pic.twitter.com/t5upikqz0L — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 31, 2021

S’exprimant dans L’Equipe, le dirigeant du football tricolore est clair et net. « Il y aura une lettre des avocats qui va lui être adressée et à son avocate. On va voir point par point ce qui pose problème. On souhaite améliorer les choses et que les gens soient contents, sponsors et joueurs. Je vais le rencontrer rapidement (...) Il est parisien et moi aussi de temps en temps... J'ai confiance en lui. Au niveau joueur, il est incontestable. J'ai eu Didier Deschamps, il y a dix minutes, tout se passe bien à Clairefontaine. Cela n'a aucune conséquence pour l'avenir. Cela permet à nos avocats de travailler... J'ai confiance en lui. C'est un garçon brillant. Je n'en fais pas une affaire d'État », a fait savoir Noël Le Graët, histoire de faire baisser la pression autour de cette histoire un peu gênante, puisque les autres internationaux ont tranquillement répondu aux exigences de la FFF, cette dernière précisant que les bénéfices de ces opérations allaient vers le football amateur. La décision unilatérale de Kylian Mbappé est forcément un précédent difficile à accepter.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Afin de ne pas rester sur ce fiasco, qui peut évidemment agacer les sponsors majeurs, lesquels lâchent beaucoup d’argent pour être associé l’équipe de France de football, le président de la Fédération Française a fait savoir qu’avant aller en fin d’année au Mondial au Qatar, une nouvelle opération marketing sera mise en place. S’il n’a pas obtenu l’engagement formel de Kylian Mbappé d’y participer, il tient quand même que cela fasse l’objet d’une rapide conversation avec ce dernier et que ce souci soit réglé tranquillement, l’idée d’une possible sanction étant jugée comme « embêtante ». Quoi qu'il en soit, Mbappé sera disponible et probablement titulaire contre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud lors des deux matchs que la France va disputer à Marseille et Lille dans les prochains jours.