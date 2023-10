Mbappé efface Platini, un proche s'énerve très fort

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

En signant un doublé vendredi soir contre les Pays-Bas, Kylian Mbappé est passé devant Michel Platini au classement des buteurs en équipe de France. Les 42 buts du joueur du PSG l'envoient un peu plus vers la légende du foot.

On le disait en méforme, ses performances avec le Paris Saint-Germain commençaient même à inquiéter au point que Ronald Koeman avait indiqué qu’il ne le craignait pas après avoir vu Newcastle-PSG, mais comme souvent, Kylian Mbappé a répondu à sa façon en marquant deux superbes buts contre les Pays-Bas, un par mi-temps. Deux réalisations qui permettent au joueur de 24 ans de franchir une nouvelle étape sous le maillot de l’équipe de France, puisqu’avec 42 buts, il dépasse les 41 buts de Michel Platini. Désormais dans la cible de Mbappé, les 44 buts d’Antoine Griezman, le leader au classement, Olivier Giroud compte, lui, 54 réalisations.

Bien évidemment, comparer l’attaquant du PSG à Michel Platini est compliqué, d’autant plus que le hasard fait que Kylian Mbappé jouait vendredi son 72e match avec les Bleus, soit autant que Platoche durant toute sa carrière. L’équipe de France joue beaucoup plus de matchs à notre époque qu’il y a 40 ans, c’est une évidence statistique. Mais si certains estiment que cela permet à Mbappé de mettre Platini dans son ombre, Olivier Rouyer, qui a débuté avec ce dernier à Nancy et est resté très proche de lui, estime que c’est une erreur.

Platini et Mbappé, deux légendes du football français

Présent sur le plateau de la chaîne L’Equipe, où il a un rôle de consultant, Olivier Rouyer a tenu à remettre les pendules à l’heure lorsqu’on a lui demandé si ce record de Mbappé était « anecdotique ou significatif ». « C’est anecdotique parce que c’est quelque chose que l’on attendait tous. Kylian a la chance de jouer énormément de matchs internationaux, et c’est quelque chose que l’on attendait, cela ne m’étonne pas. Maintenant, me dire que qu’on peut comparer Mbappé et Platini, ce n’est pas possible, cela n’existe pas. Ce sont deux talents totalement différents. Il y a chez Michel, selon moi, beaucoup plus de talent et de performance par rapport aux autres et à l’équipe que Kylian ne le fait, même si ça reste un excellent joueur. Mais les 42 buts, ça reste anecdotique, car Kylian Mbappé est fait pour aller au plus haut du plus haut dans les statistiques », a confié ce proche de Michel Platini, lequel s'est toujours bien gardé de commenter les performances de l'équipe de France.