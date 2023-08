Maroc ‍: Pedros rêve de faire pleurer la France

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Pour la première de l'histoire d'un Mondial de football, féminin et masculin, deux entraîneurs français s'affronteront à l'occasion du huitième de finale entre la France et le Maroc. Pour Reynald Pedros, qui dirige les joueuses marocaines, cela ne changera rien à sa motivation.

Ce mardi (13h sur M6), la France et le Maroc se disputeront en Australie un ticket pour les quarts de finale du Mondial féminin, mois d’un an après avoir vu les Bleus éliminer les Marocains lors du Mondial masculin. Et cette affiche aura encore plus de piquant, puisque sur le banc tricolore, Hervé Renard affrontera Reynald Pedros, lequel est le sélectionneur du Maroc depuis bientôt trois ans. Pour l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais, il est évident que cette rencontre face à l’équipe de France a un parfum particulier. Mais il est clair que désormais il ne rêve que d’une chose, faire tomber les Bleus afin que les Lionnes de l’Atlas continuent leur parcours dans cette Coupe du Monde qui avait pourtant mal débuté. Face à l’Allemagne, éliminée depuis, le Maroc avait pris un terrible 6-0. Mais Reynald Pedros n’a aucun doute sur la motivation de ses joueuses.

Le Maroc veut signer un exploit face à la France

A le veille de ce France-Maroc, l’ancien joueur du FC Nantes a clairement prévenu les Bleues qu’il ne fallait pas s’attendre à une promenade lors de ce huitième de finale du Mondial. « C’est un match particulier parce que je suis français et que mon staff est français mais mon cœur est marocain. Ça fait trois ans qu’on travaille d’arrache-pied pour atteindre des objectifs inespérés, incroyables, improbables et on arrive à les réaliser avec cette équipe, cette Fédération, ce groupe de joueuses absolument fantastiques. J’aime vraiment ce pays, je l’ai découvert, j’y vis très bien, je suis très heureux d’entraîner là-bas. Aujourd’hui, je n’aurai absolument aucun scrupule, ni aucun remord à battre l’équipe de France. Je ferai tout pour qu’on se qualifie pour les quarts de finale. C’est un match particulier, oui mais pour moi, c’est un match à gagner pour le Maroc », a confié Reynald Pedros, qui a bien vu que les favoris avaient parfois du mal à s'en sortir lors de ce Mondial féminin 2023.