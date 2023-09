La France aux JO, la FFF a trouvé l’argument décisif

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Marquée par le fiasco de la précédente édition, la Fédération Française de Football tient à présenter une équipe au niveau pour les Jeux Olympiques à domicile l’an prochain. L’instance a déjà commencé son opération séduction auprès des clubs, qui n’ont pas l’obligation de libérer leurs joueurs pour cette compétition.

Contrairement à l’Euro qui se jouera au début de l’été, les Jeux Olympiques n’entrent pas dans le calendrier de la FIFA. Les clubs sont donc autorisés à retenir leurs joueurs même si ces derniers reçoivent une convocation. Ce qui explique pourquoi l’équipe de France s’était rendue au Japon avec un groupe diminué en 2020. Quatre ans plus tard, les JO auront lieu dans l’Hexagone et la Fédération Française de Football tient absolument à présenter un effectif à la hauteur de l’événement.

« On dépasse le cadre du football »

Pour convaincre les clubs, le président Philippe Diallo met donc en avant l’intérêt de tout un pays. « On sait bien qu’on a des difficultés avec le calendrier et que les clubs n’ont pas cette obligation de libérer les joueurs chez les garçons, a reconnu le patron du foot français interrogé par Ouest-France. Mais comme je le disais, on dépasse le cadre du football. On est presque dans une dimension d’intérêt national. Et je pense que les dirigeants des clubs français partagent cette volonté de relever un défi historique. Il y a un travail de conviction, on l’a entamé. »

🔴 Interrogé sur les JO, @PhilippeDiallo affirme viser l’or et annonce la création d’un collectif auquel Didier Deschamps participera. Kylian Mbappé et Antoine Griezmann sont à ses yeux les grands favoris pour intégrer la sélection parmi les 3 joueurs de plus de 23 ans. pic.twitter.com/q819KZQFEu — RTLSport (@RTLFoot) September 24, 2023

« Il faut qu’on apporte les garanties aux clubs que les joueurs qui viendront en sélection le feront dans des conditions optimales. Et pour le reste, je veux croire qu’en juillet 2024, on alignera une grande équipe de France qui a la capacité d’aller sur la plus haute marche du podium. Sachant qu’à ce jour, chez les A, une grande partie des joueurs ont envie de participer. Il existe une vraie attractivité chez les joueurs. Je reste confiant », a glissé Philippe Diallo, sans doute après des échanges positifs.