EdF : Mbappé meilleur capitaine de l'histoire, c'est une promesse

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Depuis la retraite internationale d'Hugo Lloris, le nouveau capitaine de l'équipe a été désigné et Didier Deschamps tranché. Ce sera bien Kylian Mbappé le leader des Bleus. Malgré son nouveau statut, la star du football français ne souhaite pas changer son attitude.



À 24 ans, Kylian Mbappé devient le nouveau capitaine de l'équipe de France. Présent en sélection depuis 2017, l'attaquant du PSG a connu une ascension fulgurante qui visiblement, ne s'arrête toujours pas. Si Antoine Griezmann était également en lice pour obtenir le brassard, Didier Deschamps a opté pour la jeunesse et le chouchou de l'Atletico Madrid sera le vice-capitaine de Mbappé. Une annonce mal vécue pour le meilleur passeur de l'histoire des Bleus (28 passes décisives) qui rêvait de prendre la place d'Hugo Lloris. À 32 ans, Antoine Griezmann a été l'un des hommes les plus importants des succès de l'équipe de France depuis 2014. Néanmoins, Kylian Mbappé lui a été préféré. Malgré cette nomination, l'ancien prodige de l'AS Monaco a assuré qu'il ne comptait pas changer avec ses coéquipiers.

Mbappé capitaine, ça ne change rien

Le média ESPN a affirmé avoir échangé avec l'entourage de Kylian Mbappé qui a certifié que cette nomination ne changera pas l'état d'esprit du joueur formé à Bondy « Le capitanat ne le changera pas et il va surtout profiter de cette occasion. Connaissant la nature compétitive de Mbappe, il ne voudra pas seulement être un bon capitaine, il voudra être le meilleur capitaine que l'équipe de France ait jamais vu, le plus réussi, le plus efficace. » L'ère Kylian Mbappé est donc lancée en équipe de France avec la montée en puissance de plusieurs jeunes qui soutiennent l'attaquant du PSG comme Konaté, Marcus Thuram ou Upamecano, tous convaincus que Mbappé peut être un leader à l'image de Cristiano Ronaldo pour le Portugal ou Lionel Messi avec l'Argentine. L'équipe de France a désormais l'objectif de remporter l'Euro 2024 avec Mbappé en tant que détenteur du brassard qui promet d'être exemplaire.