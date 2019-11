L'Algérie répond à Karim Benzema

Dans : Equipe de France.

Dans sa réponse à Noël Le Graët, Karim Benzema avait laissé entendre qu'il était prêt à jouer pour l'équipe d'Algérie si les règles le permettaient. Mais du côté des Fennecs on ne pense pas du tout à l'attaquant du Real Madrid.

Visiblement consterné par les propos du président de la Fédération France de Football, qui avait annoncé que sa carrière internationale chez les Bleus était finie, Karim Benzema a fait savoir, via Twitter, son mécontentement. Et KB9 avait lancé un défi au patron de la FFF : « Si vous pensez que je suis terminé, laissez-moi jouer pour un des pays pour lequel je suis éligible et nous verrons. » Forcément, les regards se sont immédiatement tournés vers l’Algérie, pays d’où les parents de Karim Benzema sont originaires. Et cela même si techniquement il est impossible pour l’ancien lyonnais d’évoluer sous le maillot de l’Algérie, sauf à être déchu de sa nationalité française par l’état.

Avant d’affronter la Botswana ce lundi, dans le cadre des qualifications pour la CAN 2021, le sélectionneur des Fennecs a été interrogé sur un éventuel intérêt pour Karim Benzema. « Pour l’instant, nous avons Bounedjah, Delort, Slimani, Soudani. Et je suis très content avec les joueurs que j’ai », a clairement répondu, dans les médias algériens, Djamel Belmadi. Le coach de l’équipe d’Algérie sait bien que jamais Karim Benzema ne pourra jouer avec les Fennecs et il n’est donc pas question de semer le trouble dans un groupe qui vit bien en évoquant ce dossier qui concerne uniquement la France.