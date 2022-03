Benzema et la France, le scandale réglé en une phrase

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Tenu éloigné de l'Equipe de France pendant plus de cinq années, Karim Benzema a fait un retour mémorable pour l'Euro 2020 en 2021. Un choix de Didier Deschamps que son président Noël Le Graët estime évident.

Il a été le centre d'un feuilleton qui a duré près de six ans. Karim Benzema excellait avec le Real Madrid mais n'était plus appelé en Équipe de France dans le même moment. Un paradoxe lié à l'affaire de la Sextape, certaines déclarations et l'émergence d'une nouvelle génération qui a su remporter le sacre mondial en juillet 2018. Toutefois, lors de la saison 2020-2021, Benzema était plus fort que jamais à la pointe de l'attaque du Real. Auteur de 34 buts en 52 rencontres toutes compétitions confondues, il restait légitime pour être sélectionné en Bleu pour l'Euro. Finalement, à la surprise de tous, Didier Deschamps aussi le pensait et il le prenait dans le groupe pour le championnat d'Europe.

Une phrase de Deschamps a suffi pour Benzema

Une décision qui a pris de court tout le monde tant le sélectionneur avait, pendant de nombreuses années, préféré ne pas le reprendre en Bleu et évitait le sujet Benzema devant la presse. Si certains ont évoqué des pressions politiques, la raison ne serait que sportive selon le président de la FFF, Noel Le Graet. Ce dernier a révélé les coulisses de ce retour au micro d'Europe 1.

And two for Karim Benzema! A 35th goal in Bleu 🔥 #FRAKAZ #FiersdetreBleus pic.twitter.com/RnD8stltOA — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) November 13, 2021

Une décision qui était du ressort de Didier Deschamps, lequel a été rapidement au but avec son président sur ses intentions avec l'attaquant du Real Madrid. « Il y a sûrement une erreur d'interprétation, de compréhension, sur un possible refus de sa part (de Didier Deschamps) quant au retour de Benzema. Quand Didier m'a dit : « Ecoute, franchement, il est tellement au top, je vais le reprendre », je lui ai dit que je n'attendais que ça », a t-il confié. Un choix que les deux hommes n'ont pas regretté puisque Benzema a marqué quatre buts à l'Euro puis a joué un rôle déterminant dans le sacre français en Ligue des Nations.