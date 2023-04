L'Italie drague Cherki, le Lyonnais répond

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Grosse surprise en Italie, avec la volonté du sélectionneur national Roberto Mancini d'aller chercher Rayan Cherki, qui possède de lointaines origines italiennes. Le joueur de l'OL a toutefois la France en tête.

Le 1er avril étant passé, ce n’est donc pas une blague. La sélection italienne, et notamment son entraineur Roberto Mancini, envisage de faire appel à Rayan Cherki devant le manque de joueurs offensifs de son équipe. Récemment, la Nazionale a choqué en sélectionnant Mateo Retegui, attaquant argentin de Tigre qui ne parle pas un mot d’Italien, mais possède un ancêtre qui a des origines siciliennes. Avec succès puisqu’il a inscrit deux buts en deux matchs, et devrait prochainement débarquer en Série A pour confirmer cette apparition tonitruante.

L'Italie pense au miracle Cherki

Dans la même veine, Rayan Cherki pourrait snober l’équipe de France, dont il est l’un des fleurons chez les équipes de jeune, et l’Algérie, qui rêve de lui depuis bien longtemps et dont il possède également la nationalité. Mais selon La Repubblica, Roberto Mancini rêve de griller tout le monde en convoquant Rayan Cherki, peut-être même pour les matchs du mois de juin. L’ancien attaquant de la Sampdoria s’appuie sur une recherche généalogique effectuée sur le joueur de 19 ans, dont l’un des grands-pères serait originaire de la région des Pouilles.

Une information qui surprend tant jamais l’Italie n’a été citée pour l’avenir international du meneur de jeu lyonnais. Ce dernier se voit donc courtisé plus rapidement que prévu, lui qui n’a jamais été appelé par Didier Deschamps, et qui commence tout juste à s’imposer à l’OL, où son irrégularité est même déjà pointée du doigt par une frange du public. En tout cas, la Nazionale compte mettre toutes les chances de son côté, quitte à force Cherki à en dire plus sur son avenir international. Le journal italien affirme que Roberto Mancini espère ainsi réaliser un gros coup avec ce grand espoir du football tricolore, qui n’avait pas forcément prévu de se prononcer sur sa nationalité sportive dans les semaines à venir.

Cherki rêve des JO avec la France

Néanmoins, le journal transalpin ne se fait guère d’illusions, et souligne que Didier Deschamps fera s’il l’ambitionne le forcing pour convaincre Cherki de jouer pour les Bleus. Et dans le cas contraire, la solution de repli la plus évidente reste celle de jouer pour l’Algérie, surtout que les Fennecs ont récemment ouvert la porte aux bi-nationaux, ce qui n’était pas forcément le cas les années précédentes. Mais pour le moment, la préférence de Rayan Cherki va clairement à la France. Selon L'Equipe, le joueur a de grandes ambitions avec le maillot frappé du coq, puisqu'il a en ligne de mire l'Euro espoirs de 2023, dont il sera l'un des stars l'été prochain. Un rendez-vous qu'il ne pourra bien évidemment pas honorer s'il rejoignait l'Italie entre temps. Mais surtout, il aura l'âge pour un autre grand rendez-vous un an plus tard, celui des Jeux Olympiques de Paris et du tournoi de football qu'il entend bien disputer. Et le Lyonnais, qui aura peut-être changé de club d'ici là, rêve de faire la paire avec Kylian Mbappé pour ramener l'or olympique à l'équipe de France, 40 ans après le sacre de Los Angeles.