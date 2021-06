La France vainqueur tranquille du Pays de Galles

Dans : Equipe de France.

Match amical

Allianz Riviera

France bat Pays de Galles : 3 à 0

Buts : Mbappé (35e), Griezmann (48e) , Dembélé (79e) pour la France

Expulsion : Williams (PdG) à la 26e

La France s'est imposée aisément (3-0) ce mercredi face au Pays de Galles dans le cadre de sa préparation pour l'Euro.

A deux semaines de son entrée en lice dans l’Euro, ce sera le mardi 15 juin contre l’Allemagne à Munich, la France jouait contre le Pays de Galles le premier de ses deux matchs de préparation. Une rencontre bien évidemment marquée par le retour de Benzema chez les Bleus. Et l’arbitre offrait une belle occasion à l’attaquant madrilène de marquer rapidement en accordant un penalty, et en expulsant sévèrement, Williams, auteur d’une main dans la surface. Mais KB19 échouait sur le portier gallois, Benzema manquant là son troisième penalty consécutif chez les Bleus. Cependant, avec sa puissance de feu offensive, la France ne doutait pas longtemps, surtout à 11 contre 10, et c’est logiquement que Mbappé ouvrait le score, en récupérant un ballon repoussé par le portier adverse suite à une frappe de Rabiot (1-0, 34e).

Après la pause, l’équipe de Deschamps était toujours aussi dominatrice, et c’est Griezman, servi par Mbappé, qui doublait la marque d’une frappe limpide pleine lucarne (2-0, 48e). Le Pays de Galles se procurait quelques rares occasions, mais Lloris veillait au grain à l’image de cette parade sur un essai de James (65e). A peine entrée en jeu, Dembélé corsait l’addition en reprenant victorieusement une frappe de Benzema repoussé par le poteau visiteur (3-0, 79e). La France s’imposait donc largement, mais difficile de tirer des conclusions de cette rencontre, la formation galloise ayant vite été réduite à 10. Prochain rendez-vous pour la France, le 8 juin prochain face à la Bulgarie.