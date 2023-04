Humiliation et sexisme, Hardouin s'attaque frontalement à Le Graët

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Ancienne directrice générale de la Fédération française de Football, Florence Hardouin a déposé une plainte visant Noël Le Graët.

Éjectée de la Fédération française de Football, l’ancienne directrice générale contre-attaque. Selon les informations du Monde, Florence Hardouin a saisi le 28 mars dernier les prud’hommes pour obtenir la nullité de son licenciement ainsi qu’un gros chèque en guise de dommages et intérêts. Le 18 avril, elle a ensuite porté plainte contre son ancien patron… Noël Le Graët.

Une plainte de Florence Hardouin contre Noël Le Graët pour harcèlement



D'après « Le Monde », l'ex-directrice générale de la FFF, Florence Hardouin aurait porté plainte contre l'ancien président de la FFF, Noël Le Graët, pour harcèlement sexuel et moral https://t.co/ep9jlkI4pE pic.twitter.com/CahkVFzjuL — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 26, 2023

La plainte visant l’ex-président de la fédération française de football concerne un supposé harcèlement « sexuel et moral ». Visé par une enquête préliminaire ouverte à son encontre le 13 janvier dernier, Noël Le Graët fait l’objet d’investigations très poussées et dans le cadre de cette enquête, Florence Hardouin sera à nouveau entendue en qualité de témoin « afin de donner des éléments complémentaires concernant la potentielle implication d’autres dirigeants de l’instance ». L'ancien DG de l'instance fédérale a souligné lors de sa plainte avoir subi des réflexions répétées à caractère sexistes ou sexuelles, ainsi que des propos humiliants sur son physique. Ont été également dénoncées des questions récurrentes de Le Graët sur sa vie privée et intime et de multiples invitations à diner en dehors du cadre du travail restées vaines.

Florence Hardouin attaque Noël Le Graët

Le Monde ajoute par ailleurs que Florence Hardouin et la Fédération française de Football sont convoqués devant le conseil des prud’hommes le 1er juin prochain dans le cadre d’une audience de conciliation. Dans le cas où son licenciement serait reconnu comme « nul », alors Florence Hardouin pourrait être réintégré. En plus de cela, elle réclame 2,5 millions d'euros à la 3F pour le préjudice subi. Pour rappel, l’avocat Jean-François Vilotte a été choisi pour devenir son successeur au poste de DG de la FFF il y a quelques jours, lui qui a déjà occupé ce poste à deux reprises entre 2007 et 2009 et ensuite entre 2018 et 2021.