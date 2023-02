FFF : Noël Le Graët va démissionner !

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Le comité exécutif de la Fédération Française de Football se réunira mardi pour évoquer l'avenir de Noël Le Graët. Mais, ce dernier a finalement décidé de démissionner de sa fonction de président.

Mis sous pression depuis plusieurs semaines, et notamment depuis le rapport d’inspection établi sur le fonctionnement de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët ne semblait pas vouloir renoncer à son poste. Cependant, à priori le dirigeant breton finalement décidé de se rendre à l’évidence, à savoir qu’il ne peut plus prétendre occuper la présidence de la première fédération sportive de France compte tenu des faits relevés lors de cette enquête. Selon L’Equipe, le clan Le Graët aurait fait savoir ces dernières heures que NLG ne tentera pas de sauver sa peau mardi lors du comité exécutif de la FFF et qu’au contraire il annoncera sa démission. S’il n’envisageait pas de jeter l’éponge, estimant avoir été la cible d’attaques fausses et injustes, Noël Le Graët aurait été convaincu par sa famille et ses proches qu’il était plus raisonnable de quitter la présidence de la Fédération Française de Football comme cela plutôt que de se faire virer comme un malpropre. Tout cela devrait donc s’officialiser mardi lors du comex, tournant ainsi une page assez sombre du football hexagonal.