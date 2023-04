Gros clash entre Daniel Riolo et Pascal Praud, c'est la faute à Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Daniel Riolo fait actuellement la tournée de médias dans le cadre de la promotion de son dernier livre « Chaos Football Club ». Et ce mercredi, il était l’invité de Pascal Praud sur Cnews. Le débat a dérapé lorsque le nom de Didier Deschamps a été lancé.

C’est un secret de Polichinelle, Daniel Riolo n’aime pas le sélectionneur de l’équipe de France, et il ne s’est jamais privé de le dire sur l’antenne de RMC. Et forcément, lorsque Pascal Praud, qui est lui fan de Didier Deschamps, reçoit dans L’heure des pros son confrère, alors il était inévitable que le cas du coach des Bleus arrive sur la table. Visiblement, les deux journalistes n’attendaient que cela pour se coller quelques baffes, bien évidemment virtuelles.

C’est Pascal Praud, qui a longtemps été spécialiste du sport, qui a ouvert le bal en faisant remarquer que Daniel Riolo n’appréciait pas celui qui sera l’entraîneur de l’équipe de France jusqu’au Mondial 2026 alors que le palmarès de ce dernier est impressionnant. « Daniel n'aime pas Didier Deschamps. C'est pourtant un génie absolu. Il a tout réussi dans sa vie. Il a été le premier Français à gagner la Coupe d'Europe comme joueur avec l’OM, à remporter la Coupe du monde comme joueur avec l’équipe de France, et comme sélectionneur. Et vous ne l'aimez pas ! Je m'étonne qu'un journaliste de foot n'aime pas Deschamps ! Comment c'est possible ? », a lancé à Pascal Praud à Daniel Riolo, lequel a bien sûr répondu.

Pascal Praud aime Deschamps, pas Daniel Riolo

Pas du genre à faire profil bas, le journaliste de l’After Foot a clairement dit sa façon de penser à son confrère de Cnews. « Nous avons une culture footballistique qui est un peu plus pauvre en France. Beaucoup s'arrêtent un peu comme des bêtas au résultat final ! Il y en a d'autres qui essayent d'aller un petit peu plus loin ! », a ironisé Daniel Riolo, qui a fait mouche. Pascal Praud s’est en effet senti visé : « Je vous remercie de votre gentillesse. On est des bêtas parce que nous, on aime gagner. Pardonnez-moi de vous le dire ! » L’occasion pour Daniel Riolo de mettre une deuxième couche et cette fois en s’en prenant aussi à Cnews, où Pascal Praud a deux émissions le matin et le soir.

Cnews prend une balle perdue

Ne voulant pas que Pascal Praud se focalise sur le mot « bêta », Daniel Riolo a appuyé là où ça fait mal. « Vous ne m'avez pas compris. J'ai toujours dit que Deschamps était extraordinaire dans sa façon d'envisager le foot et de parvenir à la victoire. Mais est-ce qu'on a le droit d'émettre des réserves sur le plan humain ? Ou simplement, on n'a pas le droit ? Est-ce que vous émettez des réserves ici chaque matin sur le président de la République ou ses ministres ? Oui ! Mais Deschamps, c'est une statue ! Il ne faut pas y toucher ! Il est invincible à vos yeux ! », a répondu la journaliste de RMC, mettant un terme à ce sujet.