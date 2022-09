EdF : Giroud et les Bleus, une icône du football s'en mêle !

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Olivier Giroud fait pas mal parler de lui ces dernières heures. Le mystère reste d'ailleurs entier quant à sa participation à la prochaine Coupe du monde avec l'équipe de France.

L'équipe de France dispute ce dimanche soir son dernier match de Ligue des Nations face au Danemark. Les Bleus sont déjà éliminés de la compétition mais vont surtout jouer pour éviter de descendre en Ligue B et pour emmagasiner le maximum de confiance avant la Coupe du monde 2022 au Qatar. Un événement qu'Olivier Giroud aimerait bien jouer. L'attaquant de l'AC Milan se donne les moyens d'impressionner ses coéquipiers des Bleus mais aussi Didier Deschamps. Car le sélectionneur ne semble pas encore totalement convaincu par Giroud. Deschamps veut estimer l'apport sportif comme dans le groupe France, alors que la concurrence ne manquera pas en attaque lors du Mondial au Qatar.

Giroud, un soutien majeur qui peut compter

🚨 Olivier Giroud débutera sur le banc ce soir, selon @telefoot_TF1. 🇫🇷 pic.twitter.com/S7m1kTvMqw — Actu Foot (@ActuFoot_) September 25, 2022

Si DD a du mal à se décider, certains observateurs n'ont eux aucun mal à apporter leur soutien à Giroud. C'est le cas de Paolo Maldini, qui a indiqué dans des propos rapportés par la Gazzetta dello Sport : « Giroud est un champion, point final. La caractéristique principal d’un champion est d’être humble et de travailler pour l’équipe, ça c’est Olivier. Dans les moments difficiles, qui se montre ? Les champions. C’est ce qu’il a fait, il s’est montré dans ces moments ». Des paroles qui feront plaisir au principal intéressé, qui aura une nouvelle chance de prouver sa valeur et marquer les esprits ce dimanche soir face au Danemark. Avec ses 49 buts marqués en équipe de France, Giroud n'est plus qu'à deux petites réalisations du record de Thierry Henry. A 35 ans, une absence à la Coupe du monde pourrait sceller son sort avec les Bleus. Frustrant au vu du record que peut battre l'ancien de Montpellier, s'il n'y arrive pas ce dimanche au Danemark.